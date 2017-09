En plots daalt je appartement duizenden euro’s in waarde… door een nieuwe veranda

Blankenberge - Door de nieuwbouw van een immobiliënkantoor in Blankenberge zijn veertien bewoners hun geliefde uitzicht op de Zeedijk kwijt. Volgens de eigenaars kan het niet dat hun appartement zo tienduizenden euro’s minder waard is, maar volgens het immobiliënkantoor gebeurde alles wettelijk. “Er kwam geen enkel bezwaar binnen”, zegt syndicus Vincent Verhaeghe.

Veertien eigenaars van appartementen op de Zeedijk overwegen actie tegenover een nieuwbouw van Agence Verburgh. Volgens de appartementshouders belemmert een nieuwe constructie van het immobiliënkantoor hun zicht op de Zeedijk. Waar het oude agentschap tot op hoogte van de appartementen kwam, loopt de nieuwe constructie nu zo’n tien meter verder. Niet uitzonderlijk op de Zeedijk, maar volgens de buurtbewoners is het dak de boosdoener. Want terwijl andere gelijkaardige constructies met een aflopend dak gebouwd werden om het zicht te vrijwaren, bouwde het immobiliënkantoor een hoog, recht dak.

Zicht belemmerd

“Vorig jaar werden we op de algemene vergadering van het gebouw door de syndicus heel summier op de hoogte gebracht van de nieuwe constructie”, zegt Daniël Schol, die pal boven het agentschap woont. “Iedereen ging akkoord in de veronderstelling dat de constructie met een aflopend dak gebouwd zou worden. Uiteindelijk werd een veranda gebouwd met een dak dat bijna gelijkloopt met de terrassen van de bovengelegen appartementen. Vroeger zagen we de straatkant en het wandelgedeelte van de Zeedijk, nu zien we enkel een stukje van het wandelgedeelte. Als we in de zetel zitten, zien we enkel de grens tussen de dijk en het strand.”

Volgens Schol was er eerder al een gelijkaardig precedent op de Zeedijk. Toen kregen de buurtbewoners gelijk. “En de constructie moest volledig afgebroken worden. Als we geen overeenkomst bereiken met de syndicus (tevens zaakvoerder van het immobiliënkantoor, nvdr.), trekken we naar het vredegerecht. Onze appartementen zijn plots 20.000 à 25.000 euro minder waard. Dit mag niet de norm worden.”

Vincent Verhaeghe, syndicus van het gebouw en zaakvoerder van Agence Verburgh, zit verveeld met de zaak. “We zijn op alle vlakken in orde. Op de algemene vergadering gaf iedereen zijn goedkeuring, en ook het stadsbestuur vergunde ons. Nadien kwam geen enkel bezwaar binnen”, stelt Verhaeghe. “We zijn in orde met al onze verplichtingen en er staan gelijkaardige constructies op de Zeedijk. Dat die mensen naar het vredegerecht willen trekken omwille van de waardevermindering? Als ik de nieuwbouw moet laten terugtrekken, is dat ook broodverlies. Nogmaals: alles gebeurde volgens het boekje.”