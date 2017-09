Hij mag dan wel in Engeland spelen, Thibaut Courtois heeft zijn hart verloren aan Spanje. Vader Thierry geeft vijf redenen waarom zijn zoon een halve Spanjaard is

Drie seizoenen als huurling bij Atletico Madrid hebben Thibaut Courtois (25) veel meer opgebracht dan een karrenvracht aan prijzen. De nationale nummer één hield aan zijn passage in Madrid een onvoorwaardelijke liefde voor España over. Vanavond keert hij met Chelsea voor het eerst terug naar zijn vernieuwde, maar nog steeds geliefde Atleti. “Toen ik Madrid moest verlaten, weende ik een beetje. Eigenlijk voel ik me een halve Spanjaard.” En dat komt door deze redenen.