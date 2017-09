Mertens en De Bruyne scoren in de Champions League, ook Ronaldo en Kane schitteren

Vandaag werd in groepen E, F, G en H de tweede speeldag van de Champions League afgewerkt. Dries Mertens scoorde alweer voor Napoli, dat zijn eerste zege boekte in deze campagne, en ook Kevin De Bruyne trof raak voor Manchester City. Real Madrid won dan weer de topper tegen Borussia Dortmund dankzij Gareth Bale en Cristiano Ronaldo, Tottenham won dankzij een hattrick van Harry Kane. Een overzicht:

Bekijk hier alle uitslagen en standen!

Groep H: Real wint in Dortmund, hattrick Harry Kane

In La Liga wil het niet altijd vlotten voor de Koninklijke, dat in Dortmund wel weer kon rekenen op Cristiano Ronaldo, die zijn 400ste wedstrijd speelde voor Real. De bezoekers verdienden een vroege voorsprong maar Carvajal miste een eerste grote kans. Aan de overkant kwamen de Spanjaarden goed weg toen de bal op de lijn werd weggewerkt door Sergio Ramos, die de bal met de hand beroerde maar de ref floot terecht niet wegens aangeschoten bal. Aan de overkant was het na een kwartier wél raak toen Gareth Bale te veel ruimte kreeg en proper afwerkte: 0-1. Borussia had het lastig en er kwamen nog kansen voor Bale en Ramos maar gescoord werd er in de eerste helft niet meer. Al vroeg in de tweede helft stond de 0-2 op het bord toen Ronaldo een assist van opnieuw Bale van dichtbij kon binnen prikken. Aubameyang (wie anders?) hield het nog spannend met de aansluitingstreffer,waarna de wedstrijd helemaal open brak. Bürki hield Isco nog van de 1-3 met een heerlijke reflex maar met zijn tweede van de avond besliste Ronaldo de wedstrijd met een rake knal.

Het APOEL Nicosia van Igor De Camargo ontving Tottenham, waar Mousa Dembélé geblesseerd en Jan Vertonghen geschorst waren. Toby Alderweireld stond wel in de basis. De Camargo liet zich zien maar knalde staalhard op de lat. De Spurs hadden het verrassend lastig - onder meer door een bijna blunderende Lloris - maar kwamen toch op voorsprong via Harry Kane, na een listige assist van Alderweireld: 0-1. Lloris hield een sterk APOEL ook na rust van een verdiende treffer maar opnieuw was het Kane die de plaatselijk hoop de kop indrukte: de Engelse spits kreeg twee keer te veel ruimte en maakte zijn hattrick vol: 0-3.

Real Madrid en Tottenham Hotspur hebben nu elk twee wedstrijden gewonnen, Borussia Dortmund blijft net als APOEL achter met een nul op zes.

Groep G: Tielemans ziet Monaco verliezen

Youri Tielemans bleef alweer 90 minuten op de bank bij AS Monaco. Na een botsing moest een fel bloedende Falcao verder met een tulband en de Monegasken kwamen op achterstand toen Aboubakar in de rebound raak trof, nadat doelman Benaglio tot tweemaal toe had uitgepakt met een knappe redding: 0-1. Monaco kwam er daarna voor rust amper nog aan te pas. De trage thuisdefensie werd in de 69e minuut helemaal zoek gespeeld, waarna Aboubakar met zijn tweede van de avond de wedstrijd besliste: 0-2. Falcao trof nog de lat maar het waren de bezoekers die er zelfs nog pijnlijke en onverwachte 0-3-cijfers van maakten via Layún.

Besiktas klopte op de openingsspeeldag al Porto en de Turken kwamen ook voor eigen volk vroeg op voorsprong tegen Leipzig via Ryan Babel. Na een mooie voorzet buitenkant voet van Quaresma buffelde Talisca de 2-0 tegen de touwen. In de tweede helft viel het licht uit, waardoor de wedstrijd even stil lag maar er kon toch worden voort gevoetbald. Besiktas moest niet meer en Leipzig werd de betere ploeg maar was niet bij machte om te scoren.

Besiktas prijtk zo ietwat verrassend op kop in Groep G, Porto heeft drie punten en Monaco en Leipzig allebei één.

Foto: AFP

Groep F: Rode Duivels scoren

Manchester City moest het tegen Donetsk nog stellen zonder Vincent Kompany maar kon alweer rekenen op een sterke Kevin De Bruyne. The Citizens hadden het echter knap lastig tegen Shakhtar, kansen vielen er voor rust amper te noteren. De Bruyne mocht op links dan toch eens alleen op de doelman af maar miste en ook Mané besloot voorlangs. Al vroeg in de tweede helft brak De Bruyne dan toch de ban: de Rode Duivel krulde de bal heerlijk in de winkelhaak: 1-0. Even later bracht opnieuw De Bruyne de bal perfect voor maar Sterling liet de beslissende 2-0 liggen en Agüero miste zelfs nog een (onterechte) strafschop. Zo bleef het toch nog spannend, ondanks een alom tegenwoordige De Bruyne die man van de match werd. In het slot maakte Sterling er dan toch nog 2-0 van en was de zege binnen.

Dries Mertens begon op de eerste speeldag van de Champions League nog op de bank, maar door het uitvallen van Milik stond hij gewoon weer in de basis tegen Feyenoord als “valse negen”. De Rotterdammers konden overigens niet rekenen op hun fans na een verbod van het stadsbestuur van Napels. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong via Insigne, die te veel ruimte kreeg en meteen een shirt boven haalde voor de geblesseerde Milik: 1-0. De thuisploeg liet in de eerste helft nog enkele kansen liggen, onder meer Hamsik trapte naast na een knap passje van Mertens. Er was echter amper afgetrapt in de tweede helft toen de Rode Duivel een cadeautje van de bezoekende defensie genadeloos afstrafte: 2-0 en wedstrijd gespeeld. Feyenoord kreeg daarna een unieke kans om te scoren maar Reina pakte de strafschop van Toornstra en Callejón maakte er op assist van alweer Mertens 3-0 van. In de extra tijd redde Amrabat alsnog de eer: 3-1.

City voert de stand aan met het maximum van zes punten uit twee duels. Napoli en Shakhtar volgen met elk drie punten. Feyenoord beleefde nog maar weinig plezier aan zijn Europese campagne en sluit zonder punten de rij. Op de volgende speeldag in groep F ontvangt Manchester City Napoli en krijgt Feyenoord het bezoek van Shakhtar.

Groep E: vervanger van Mignolet slikt vrije trap

Net als tegen Sevilla stond Loris Karius in doel bij Liverpool, Simon Mignolet zat na een mindere prestatie tegen Leicester afgelopen zaterdag dan ook nagelbijtend op de bank in Moskou. The Reds begonnen niet slecht maar kwamen tegen de gang van het spel in op achterstand na een knappe vrije trap van Fernando: 1-0. Een mooie treffer maar Karius kwam ook niet in de buurt... Coutinho maakte na een knappe één-twee echter gelijk na een halfuur spelen: 1-1. Liverpool bleef daarna de betere ploeg maar kon niet meer scoren tegen een lastig te ontwrichten tegenstander. Sturridge knalde in het slot van de reguliere speeltijd de winnende treffer nog onbesuisd over. Er kwamen nog wel acht minuten extra tijd wegens de blessure van doelman Rebrov maar gescoord werd er niet meer.

Sevilla tot slot kwam iets voor het halfuur op voorsprong na een heerlijke dribbel voorbij alles en iedereen van Joaquin Correa, die ook nog knap aflegde voor “Wissam” Ben Yedder. De Fransman verdubbelde nog voor rust de score: 2-0. De Spanjaarden kregen na rust nog een strafschop en zo zorgde Ben Yedder voor de tweede hattrick van de avond: 3-0.

In de stand staat Sevilla aan kop met vier punten. Liverpool en Moskou volgen met elk twee punten. Maribor (1 punt) is rode lantaarn. Liverpool maakt op de derde speeldag de verplaatsing naar Maribor, terwijl Spartak Sevilla ontvangt.

