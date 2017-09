Rapper zamelt geld in om aan te tonen dat aarde plat is: “Wil één of meerdere satellieten in de ruimte sturen” Video: YouTube

Rapper B.o.B., een lid van The Flat Earth Society, heeft er erg veel voor over om mensen te overtuigen dat de aarde niet rond is. Sinds enkele dagen geleden is de Amerikaan een crowdfundingcampagne gestart om geld in te zamelen voor één of meerdere satellieten. Het volledige bedrag dat volgens hem nodig is “om op zoek te gaan naar de kromming”: 200.000 dollar.

De 28-jarige muzikant is al sinds 2015 overtuigd van de stelling dat de aarde plat is. De laatste jaren plaatste hij geregeld enkele foto’s op zijn Twitter-profiel die daarbij zijn mening moesten bekrachtigen. “Waar is de kromming? Leg me dat eens uit”, klinkt het onder meer in zijn tweets.

Maar nu gaat de Amerikaan dus nog een stap verder. Dat hij minstens één satelliet zo ver mogelijk in de ruimte wil lanceren, is bijzonder ambitieus, maar vooral ook een pak duurder volgens velen. Dat hij daarnaast ook praat over hoe hij de satelliet “in een baan om de aarde” wil laten vliegen, doet vermoeden dat ook de rapper zelf niet helemaal weet wat zijn bedoeling is.

Voorlopig heeft de campagne op de site GoFundMe met een ingezameld bedrag van ruim 1.900 dollar (waarvan 1.000 dollar van de rapper zelf) weinig kans op slagen.