Hillary Clinton reageert verbolgen op Trump: “Dit is echt het toppunt van hypocrisie”

“Sluit haar op!” riepen aanhangers van Donald Trump tijdens de voorbije presidentsverkiezingen, toen ze hoorden dat Hillary Clinton haar privé e-mailserver gebruikte om officiële berichtgeving door te sturen. Nu blijkt dat ook de Amerikaanse president zijn eigen dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner een gelijkaardige fout hebben gemaakt. Maar Trump zwijgt. “Het toppunt van hypocrisie”, zo reageert Hillary Clinton in een interview met het Amerikaanse radiostation Sirius XM.

“Het was een domme fout, maar het veroorzaakte een nog dommer schandaal”, zo zegt de voormalige presidentskandidate, als ze terugdenkt aan de tijd waarin ze als minister van Buitenlandse Zaken haar persoonlijk e-mailadres voor regeringsaangelegenheden gebruikte. “Maar er was geen écht probleem, geen écht schandaal. Het team van Trump wist dat er geen enkele reden was om zo te hyperventileren daarover.”

Dochter Ivanka en schoonzoon Jared ook schuldig!?

Nu blijkt echter dat ook Ivanka Trump en haar man Jared Kushner een privé mailserver zouden gebruikt hebben. Ook Steve Bannon, Reince Priebus, Gary Cohn en Stephen Miller zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt, terwijl ze als medewerkers in het Witte Huis functioneerden.

Op zich is het niet verboden om een privé account te gebruiken voor officiële zaken, maar dan moeten de functionarissen wel binnen 20 dagen hun correspondentie doorsturen, zodat die kan gecontroleerd worden. Dat is niet gebeurd.

“Als ze oprecht zijn, moeten ze een onderzoek eisen”

Hoe luid de Amerikaanse president destijds riep naar Hillary Clinton, zo stil is hij nu over de gelijkaardige zaak van zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner. “Dit is gewoon het toppunt van hypocrisie. De jongste onthullingen tonen dat ze er niets van meenden”, reageert Clinton. Dat het bij haar ging om enkele duizenden e-mails, terwijl het bij de Trumps bij een honderdtal berichten bleef, maakte het volgens Clinton niet minder erg. “Als ze oprecht zouden geweest zijn, hadden de Republikeinse leden van het Congres een onderzoek moeten eisen”, reageert Hillary.

Het Witte Huis vindt de onthulling rond de mails van team Trump echter geen reden tot ophef. Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders zegt dat het maar om een “erg beperkte” briefwisseling ging. De medewerkers zijn op hun vingers getikt, maar daar mag het voor hen bij blijven. “We hebben het Witte Huis-personeel gevraagd om hun officiële mailadres alleen voor officiële zaken te gebruiken, en alleen dat adres te gebruiken.”