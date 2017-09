Dit is het enige land ter wereld waar vrouwen niet mogen autorijden, maar daar komt nu verandering in

De koning van Saoedi-Arabië, koning Salman, wil het wettelijk maken voor vrouwen in zijn land om te rijden. Concreet zou de wet in juni van volgend jaar van kracht gaan. De beslissing werd bekendgemaakt via de staatstelevisie van het land. Saoedi-Arabië is het enige land ter wereld waar het verboden is voor vrouwen om met de auto te rijden.

Koning Salman. Foto: AFP

De nieuwe wet is op z’n minst gezegd opvallend te noemen. Saoedi-Arabië is namelijk een ultraconservatief moslimland waar men de Shariawet volgt. Vrouwen mogen er al jaren niet autorijden. Zij die het wel aandurfden om achter het stuur te kruipen werden beboet of vlogen in de cel.

Eerder had men al uiteenlopende redenen aangehaald waarom vrouwen niet mochten rijden. Sommigen beweerden dat het zou leiden tot losbandigheid en het ineenstorten van de Saoedische familie. Er was zelfs iemand die ervan overtuigd was dat autorijden de eileiders van vrouwen zou beschadigen.