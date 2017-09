83-jarige vrouw getuigt in ‘Faroek’ hoe ze in haar eigen huis verkracht werd

Sint-Truiden - “Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik heb het nog steeds niet verwerkt. Ik zou graag willen dat hij gepakt wordt. Dan kan hij niemand anders meer kwaad doen.” Een vrouw van 83 werd op 9 februari van dit jaar in haar eigen huis in Sint-Truiden verkracht. In het VTM-programma Faroek doet de vrouw anoniem haar verhaal. De politie verspreidt nu een robotfoto van de dader en vraagt getuigen om contact op te nemen met hen.

Jeanne (schuilnaam) was die 9de februari ’s avonds rond half zeven naar “De Buurtpolitie” aan het kijken toen de bel ging. “Ik zag dat het iemand groot was, maar mijn kinderen zijn ook groot, dus ik dacht dat het een van hen was. Hij heeft me direct in de zetel geworpen en vroeg om drank. Ik wou mijn gsm pakken, maar die pakte hij af en gooide hem weg.”

“Ik heb op alle heiligen geroepen”

“Toen begon hij mijn kleren uit te trekken en deed hij zijn broek af. Ik heb tegen zijn kloten gestampt en vroeg hem of hij zou willen dat ze zoiets bij zijn vrouw of moeder zouden doen. Maar daar antwoordde hij niet op. Ik heb op alle heiligen geroepen, maar toen hield hij opeens zijn hand op mijn mond. Ik kon hem niet bijten, want ik heb geen tanden. Dan is hij echt wreed op mij gesprongen en beginnen… Ik kon niet meer.“

“Toen hij een kussen bovenhaalde, dacht ik dat ik dood ging. Ik denk dat ik een moment weg geweest ben, want ik wist niet dat hij was opgestaan. Toen ik weer mijn geheugen terug had, zag ik mijn deur openstaan. Ik ben direct opgestaan en heb de politie gebeld. Zij hebben de ambulance laten komen, want ik bloedde en had pijn.”

Wie herkent deze man?

De politie heeft nu een robotfoto gemaakt op basis van de beschrijvingen van Jeanne. De man is struis gebouwd, ongeveer 1m80 groot en heeft zwart kort krullend haar en een getaande huidskleur. Hij spreekt Nederlands zonder specifiek accent. Er zijn naast de beschrijvingen van de vrouw zelf ook bewakingsbeelden verspreid waar de dader mogelijk op te zien is. De man op de beelden draagt een groenblauw geruit hemd en een jeansbroek.

Wie tips heeft voor de politie kan hen contacteren via het gratis nummer 0800 30300.