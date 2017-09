Vandalen plooien deur Pol Van Den Driessche (N-VA) over: "Dit is compleet zinloos"

Brugge / Oostkamp - Vandalen hebben maandagnacht de wagen van senator Pol Van Den Driessche (N-VA) zwaar toegetakeld. Ze plooiden de zijdeur van de wagen, die in de Olieboomstraat in Oostkamp geparkeerd stond, helemaal over. Van Den Driessche leende de Renault Twingo recent uit aan zijn zoon.

Zijn wagen raakte vorige week namelijk ernstig beschadigd bij een ongeval. Om hem op te lappen stelden Van Den Driessche en zijn vrouw de wagen waar zijn vrouw normaal mee rijdt ter beschikking. Maar nu deelt ook die auto dus in de klappen. “Het is uiteraard geen wereldramp”, zegt de senator. “En ik wil me niet aanstellen. Maar dit is gewoon compleet zinloos. Het handschoenenkastje stond open, maar er werd zelfs niets gestolen. Dat autootje is 17 jaar oud.”