Deschacht blikt naar aanleiding van mijlpaal in carrière terug op zijn "mooiste Champions League-zege"

Olivier Deschacht (36) is even oud als zijn coach Nicolas Frutos, maar de verdediger staat wel voor een mijlpaal in zijn spelerscarrière. Hij betwist vanavond zijn 99ste Europese match voor Anderlecht en hunkert naar die 100.

Zelfs op mijn 45ste zal ik nog vinden dat ik in de eerste ploeg hoor Olivier Deschacht

Honderd Europese duels voor één ploeg. Het is weggelegd voor Messi bij Barcelona of Casillas indertijd bij Real, maar straks ook voor Olivier Deschacht bij Anderlecht. “Beter doen dan Filip De Wilde (80 matchen, nvdr.) is mooi, maar het enige wat telt voor mij is winnen tegen Celtic”, zegt de verdediger. “Want ook na zoveel Europese matchen blijf ik ambitieus en wil ik op dat veld staan. Soms overdrijf ik daar wel in, want zelfs op mijn 45ste zal ik nog vinden dat ik in de eerste ploeg van Anderlecht hoor – ook al zal dat niet meer zo zijn – want ik kan niet zonder die stress.”

Mooiste Champions League-zege

Deschacht was er trouwens al bij toen RSCA in 2003 met 1-0 won van Celtic in de Champions League dankzij een doelpunt van Aruna Dindane in de 72e minuut, ondanks een vroege rode kaart voor kapitein Glen De Boeck. “Dat was mijn mooiste Champions League-zege. Dat was tegen het grote Celtic met wereldspits Henrik Larsson, hé. Maar Anderlecht had toen ook een iets meer uitgebalanceerde ploeg dan nu, met de 17-jarige Kompany, Vanderhaeghe, Jestrovic...Vandaag zijn er in ons elftal wat posities onderbezet en zoeken sommigen naar hun beste vorm. Al hoop ik dat alles in de plooi valt tegen Celtic. Het kan snel gaan.”

Bekijk hier nogmaals de hoogtepunten uit de wedstrijd van in 2003:

De ploeg van Anderlecht in 2003: Daniel Zitka, Glen De Boeck, Olivier Deschacht, Vincent Kompany, Michal Zewlakow, Martin Kolar, Walter Baseggio, Besnik Hasi, Christian Wilhelmsson, Aruna Dindane en Ivica Mornar. Coach: Hugo Broos

De ploeg van Celtic in 2003: Magnus Hedman, Bobo Balde, Stanislav Varga, Jackie McNamara, Didier Agathé, Neil Lennon, Stiliyan Petrov, Alan Thompson, John Hartson, Henrik Larsson en Chris Sutton. Coach: Martin O'Neill

100ste tegen PSG

Dat het snel kan gaan, weet Deschacht maar al te goed, want onder Weiler was hij nog een bankzitter. Het is Nicolas Frutos die hem weer opwaardeerde. “Ik wist dat er een moment zou komen waarop de coach mij nodig had. Daarom heb ik ook veel individueel getraind met Frutos toen René Weiler hier nog was. Het is een kwestie van je kans te grijpen als je die krijgt.”

En op 18 oktober thuis tegen PSG hoopt Deschacht dan op dé apotheose met zijn honderdste Europese match. “Tja, nu gaat het weer fantastisch voor mij en we zien wel waar het eindigt. Ik heb ook al geleerd dat het soms snel weer bergaf kan gaan.”