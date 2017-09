Roos van ‘de Lau’: “Met één post op sociale media verdien ik een maandloon”

Voor wie eraan zou ­twijfelen: het gaat goed met Laurens ‘de Lau’ Nuyens (37) en Roos Vandekerckhove (34), daar in het verre Los Angeles. De twee hebben hun liefde intussen zelfs in het grootste geheim verzilverd met een intiem huwelijk. En ook professioneel heeft Roos haar draai gevonden over de plas: haar modeblog is nu een voltijdse bezigheid – “Ik werk soms twaalf uur per dag” – en haar intensief netwerken heeft van haar een veelgevraagde influencer gemaakt.

“Ik krijg gratis kledij en snoepreisjes, en het is geen uitzondering dat ik met één post op de sociale media evenveel verdien als het maandloon dat ik in België bij Chanel Eyewear kreeg”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Al zijn er ook mindere kanten. “Natuurlijk toon ik vooral de mooie en ­dromerige kant van wat ik doe, maar ik deel ook graag alle tijd en moeite die erin kruipen. Fotoshoots in Malibu waarbij ik bijna onderkoeld raak, uren schrijven aan een blogpost, twee dagen aan een stuk door video’s editen, ook dát is deel van het werk. Maar ik klaag niet, want I love my job”, klinkt het.

When you order the only orange drink on the menu to match your bikini ??????‍???? #ibiza #bloggerlife #rosescloudtravels Een bericht gedeeld door Roos Vandekerckhove ?? (@roses_cloud) op 13 Sep 2017 om 11:28 PDT

Wedding day! ????????? @mattnworld @dimitrivegas ?? Having the best time celebrating love with this beautiful squad, more on stories! ?? #ibiza #weddingfun #preparty Een bericht gedeeld door Roos Vandekerckhove ?? (@roses_cloud) op 7 Sep 2017 om 10:49 PDT