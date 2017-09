Gilbert tekende bij met een welbepaald doel (en als dat lukt is Lefevere een bom geld kwijt)

Philippe Gilbert tekende bij Patrick Lefevere bij met een welbepaald doel. “Het ging ook dit keer niet echt over geld, maar zo veel te meer over targets”, aldus de ploegmanager van Quick Step Floors. “Phil tekende een nieuw tweejaarscontract omdat hij zichzelf nog maximaal twee jaar geeft om zowel de Primavera als Parijs-Roubaix te winnen. Dan heeft hij de grote vijf binnen (Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, nvdr.).”

De laatste renner die dit voor elkaar kreeg, was Roger De Vlaeminck. Rik Van Looy en Eddy Merckx waren hem al voorafgegaan. De Kannibaal is de enige die alle wedstrijden meer dan één keer won. “Slaagt Philippe in zijn opzet, dan ben ik wel ineens een bom geld kwijt”, zegt Lefevere. “Er hangt een vette premie aan vast, maar die geef ik dan met de glimlach. Net als Gilbert ben ook ik een man die van uitdagingen houdt.”