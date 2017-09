Hij kreeg het halve land over zich heen, maar zaakvoerder slachthuis schreeuwt zijn onschuld uit. “Dat ene dier was gewoon een kwaad beest”

Groot protest van een tweehonderdtal dierenactivisten kon niet verhinderen dat het omstreden slachthuis Verbist in Izegem vandaag terug open mag. Al is de heropening voorlopig nog uitgesteld omdat te veel klanten zijn afgehaakt. Na het undercoverfilmpje van Animal Rights twee weken geleden moest het slachthuis een reeks maatregelen nemen, waaronder extra bewakingscamera’s. Maar zaakvoerder Louis Verbist blijft er bij dat de sluiting “een schande” was. “Ik heb niets te verbergen. Hier is geen dierenmishandeling.”