Frutos heeft nog geen definitieve opstelling voor cruciale match van Anderlecht

Anderlecht-Celtic is vanavond het grote examen voor interim-coach Nicolas Frutos. De Argentijn wacht alleszins met de bekendmaking van zijn definitieve opstelling tot vandaag, zelfs de spelers weten nog niet of hij nu met drie of vier achteraan zal beginnen. Frutos gaf wel aan dat Anderlecht van plan is om zelf het spel te maken tegen Celtic, de op papier zwakste tegenstander in de poule.

Sowieso zal de trainer moeten schuiven, want Ivan Obradovic ­(ontsteking onderbeen) kon gisteren toch niet trainen. Zijn blessure is iets ernstiger dan gedacht, maar hij raakt wel fit voor zondag tegen Standard. Omdat Sowah in Beveren door de mand viel, heeft Frutos tegen ­Celtic niet veel keuzes meer om linksback te spelen. Eigenlijk ­komen alleen Appiah en Trebel nog in aanmerking voor de linkerflank.

Wat wel al doorsijpelde, is het plan om Matz Sels opnieuw in doel te posteren. Maar of Kara en Teodorczyk na hun blessures meteen in de basis zullen staan, is minder duidelijk.

Mogelijke opstelling: