Met de glimlach én Bayat naar voorzitter: AA Gent-coach Vanhaezebrouck weigert commentaar

Het bestuur van AA Gent heeft gisteravond ruim drie uur samengezeten met coach Hein Vanhaezebrouck. Ze houden elke week overleg om de lopende ­zaken en de toekomst te ­bespreken, maar dit keer was Mogi Bayat aanwezig. Bayat is de zaakwaarnemer van Vanhaezebrouck én kind aan huis in Anderlecht.

De aanwezigheid van Mogi Bayat bij het wekelijkse overleg tussen het bestuur van AA Gent en trainer Hein Vanhaezebrouck is hoogst opmerkelijk. Bayat is immers de zaakwaarnemer van Vanhaezebrouck. Het overleg ging dit keer dus niet louter over de lopende zaken, maar over Vanhaezebrouck zelf. Logisch.

Vanhaezebrouck had na de nederlaag tegen Zulte Waregem gezegd dat hij erover moest nadenken of hij het tij nog kon keren bij AA Gent. Dat terwijl de Gentse succescoach na het ontslag van René Weiler als de ideale coach van Anderlecht wordt gezien. AA Gent had geen intentie om Vanhaezebrouck ondanks de slechte resultaten te ontslaan en sprak voor Oostende het vertrouwen uit in zijn coach.

Het beraad begon om 20 uur en duurde ruim drie uur. Voordien hadden voorzitter Ivan De Witte en algemeen directeur Michel Louwagie ruim twee uur apart samengezeten. De aanwezigheid van Bayat duidde erop dat de toekomst van Vanhaezebrouck aan bod is gekomen, maar iedereen hield naderhand de lippen stijf op elkaar toen de vraag werd gesteld of Vanhaezebrouck bij AA Gent zou blijven. Bayat is tegelijk de man achter de contractverlengingen van Vanhaezebrouck bij AA Gent, maar ook kind aan huis in Anderlecht. Gisterochtend was hij overigens nog op Anderlecht, dat naar Vanhaezebrouck lonkt.