CLUBNIEUWS. Vormer krijgt rust bij Club Brugge, Kortrijk moet Rolland zes maanden missen

Ruud Vormer heeft last aan de voet en bleef als enige binnen bij Club Brugge, bij Club klinkt het echter dat de blessure van Vormer niet ­ernstig is. Minder goed nieuws bij KV Kortrijk: Elohim Rolland zal minstens zes maanden van aan de zijlijn moeten toekijken.Het clubnieuws van de dag.

Vormer krijgt rust bij Club , Poulain klaar voor Gent



Gisteren werkte Club Brugge een laatste open training af in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen AA Gent van komende zondag. Dat deed het zonder Ruud Vormer. De ­Nederlander heeft last aan de voet en bleef als enige binnen. Bij Club klinkt het dat de blessure van Vormer niet ­ernstig is en dat het om extra rust ging.



Benoît Poulain zit komend weekend waarschijnlijk voor het eerst in de selectie bij Club. Vorige zondag op ­Charleroi werd er na een week training nog geen risico genomen met de blessuregevoelige verdediger, maar als Poulain deze week fit blijft, is een selectie dit weekend zeker mogelijk. Poulain speelde dit seizoen nog geen ­minuut in een officiële wedstrijd door een spierscheur die hij opliep tijdens de Brugse Metten tegen Atlhetic Bilbao. Bart Vertenten werd aangeduid als scheidsrechter voor de altijd beladen ‘Slag om Vlaanderen’. (jve)



KV Kortrijk moet Rolland zes maanden missen



Van een domper gesproken voor Elohim Rolland. De Franse middenvelder van KV Kortrijk blesseerde zich maandag op training toen hij zonder contact een verkeerde beweging maakte. Het verdict is bikkelhard: hij scheurde de voorste kruisband van zijn knie en zal minstens zes maanden van aan de zijlijn moeten toekijken.



Een zwaar verdict, want na de transferbeslommeringen van afgelopen zomer was Rolland er erg op gebrand om zich opnieuw in de ploeg te spelen. Bij KV Kortrijk klink het dat zijn seizoen er misschien zelfs al helemaal opzit.

Attal traint weer voluit en zal eventueel kunnen aantreden tegen Oostende. Ook Kagelmacher kan misschien zijn wederoptreden maken. Kage’s revalidatie verloopt ook goed, maar hij zal nog niet klaar zijn. Lepoint (ligamenten) bezocht de arts en de blessure zou gunstiger dan verwacht verlopen. (gco)

Berrier blijft binnen in Oostende



KV Oostende begon gisteren aan de voorbereiding voor de wedstrijd op KV Kortrijk op zaterdagavond. Franck Berrier moest de training overslaan. De Fransman heeft last aan de hamstrings en kreeg verzorging. Of de wedstrijd op KVK in gedrang komt, is nog niet duidelijk. Ook Richairo Zivkovic (hamstrings) en Bossaerts (voet) konden nog steeds niet trainen. Het duo raakt waarschijnlijk niet fit voor zaterdag. (jve)

Thelin speelgerechtigd tegen Antwerp

Waasland-Beveren tekende eerder beroep aan tegen de schorsing van aanvaller Isaac Thelin. En met succes. De geschillencommissie bracht de schorsing terug tot één speeldag met uitstel. Met andere woorden: de Zweedse aanvaller is dit weekend speelgerechtigd voor de thuiswedstrijd tegen Antwerp. Davy Roef trainde gisteren nog individueel. Wellicht sluit de doelman in de loop van de week opnieuw aan op training. (whb)

Yatabaré blijft ziek aan de kant bij Antwerp

Gisterochtend bleef Yatabaré ziek aan de kant en trainde hij niet. Van Damme (patellapees), Owusu en Hairemans volgden een loopprogramma. De jonge Ofosuhene trainde binnen. Bolat kreeg preventieve rust. In de namiddag werkten de invallers een oefenwedstrijd af tegen La Louvière. T2 Wim De Decker vertoeft drie dagen in Zwitserland in het kader van zijn Pro Li-cense. De beloften, zonder spelers van de A-kern, speelden 2-2 gelijk tegen Charleroi. Punt en Mendes zorgden voor de thuisgoals. (stdr, gegy)

STVV-coach in Zwitserland voor Pro License

Geen Jonas De Roeck gisteren op training bij STVV. Hij vertoefde in het Zwitserse Nyon in het kader van de Pro License. O’Loughlin leidde dus de kern in Sint-Truiden. Botaka en Boli ontbraken. Zij ondervonden nog te veel hinder van trappen die ze incasseerden in Mechelen. De woensdagtraining werd intussen verzet van voormiddag naar namiddag 15 uur, zodat De Roeck die alsnog kan leiden. Hij vliegt in de ochtend terug richting België. (gus)

Genk mist Uronen tegen Eupen

Jere Uronen is niet inzetbaar in Eupen. Dat blijkt uit de scan die maandag gemaakt werd van zijn knie. Of hij langer buiten strijd is, is niet duidelijk. Na Eupen volgt een interlandbreak, zodat de Fin rustig kan revalideren. De WK-interlands tegen Kroatië en Turkije moet hij waarschijnlijk laten passeren. Dante Vanzeir (lies) hervatte gisteren de individuele training op het veld. Op 7 oktober speelt Marokko een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. Amine Khammas werd door bondscoach Renard ditmaal niet geselecteerd. (mg)