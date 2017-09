62 miljard van België naar belastingparadijs Dubai

Belgische bedrijven verkiezen de Emiraten als belastingparadijs. Met dank aan één (diamant?)bedrijf en een extreem gunstig dubbel belastingverdrag.

62 miljard euro, ofwel ruim driekwart van alle door Bel­gische bedrijven aangegeven betalingen aan buitenlandse belastingparadijzen, vloeide in 2016 naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat blijkt uit recent gecorrigeerde cijfers van de fiscus. Die ­cijfers werden in de Kamer­commissie ­Financiën bekend­gemaakt door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), in een antwoord op een parlementaire vraag van Ecolo en het extreemlinkse PTB-GO.

Liefst 90 procent van die 62 miljard is toe te wijzen aan één belastingplichtige vennootschap met zetel in België, blijkt uit navraag van De Standaard bij de fiscus. Omgerekend dus voor een bedrag van liefst 56 miljard euro. Geruchten dat het zou gaan om een overname in Dubai door een Antwerps diamantbedrijf, waarvan de eigenaar geen inwoner is van België, wilde de fiscus gisteren bevestigen noch ontkennen. Wie de betrokken belastingbetaler is, blijft dan ook een raadsel.

‘62 miljard euro is wel een heel hoog bedrag voor één land’, zegt de Leuvense professor Luc De Broe, gespecialiseerd in fiscaliteit. Toch denkt hij dat er een plausibele verklaring is. Hoewel de transacties nu nader door de fiscus worden onderzocht, benadrukt De Broe dat het waarschijnlijk niet gaat om zwart geld, wel om vrij­willig aangegeven betalingen die door de winst-en-verliesrekening van de betrokken vennootschappen zijn gegaan.

Perfect legaal

Het enorme bedrag is volgens De Broe dan ook vooral het resultaat van een ‘extreem gunstig dubbel belastingverdrag’ dat België met het exotische belastingparadijs heeft afgesloten. Dat dubbel belastingverdrag zou er in de praktijk op neerkomen dat de winsten van de betrokken Belgische bedrijven noch in Dubai – het financiële centrum van de Emiraten – noch in België worden belast.

Niet alleen de diamantsector profiteert daar volop van, maar ook de Belgische baggeraars ­(zoals Deme en De Nul) en de bouw­bedrijven (Besix) die in Dubai actief zijn. Technisch gezien is het perfect legaal, ethisch is het moeilijker te verantwoorden, vindt De Broe. ‘Eigenlijk is dit soort bilaterale belastingverdragen niet meer van deze tijd’, zucht de Leuvense professor. ‘In de praktijk komt dit neer op een dubbel NIET-belastingverdrag. Net dat soort dubbelzinnige fiscale afspraken wil de ­Oeso de wereld uithelpen.’