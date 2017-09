Manchester City moet linksachter Mendy lange tijd missen

Manchester City lijkt het de komende maanden zonder zijn Franse linksachter Benjamin Mendy te moeten doen. Dat kondigde City-coach Pep Guardiola dinsdagavond na de met 2-0 gewonnen groepswedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk aan. Mendy kampt met een zware knieblessure.

De 23-jarige Fransman, deze zomer overgekomen van Monaco, was dinsdag aanwezig in het Etihad Stadium, maar moest zichzelf ondersteunen met krukken.

“Mendy zal woensdag naar Barcelona reizen om onderzoeken te ondergaan”, liet Guardiola weten. “Daarna zullen we zien. Maar onze eerste indruk is dat hij langer dan verwacht langs de lijn zal staan. Dat is heel frustrerend, voor hem in het bijzonder. Ook voor het team is het een zwaar verlies. Mendy is een heel sterke back, uniek in zijn soort.”

Guardiola liet verstaan van plan te zijn in januari, wanneer de mercato opnieuw open gaat, een vervanger voor Mendy aan te trekken. Dinsdag gebruikte de Catalaan de Engelse middenvelder Fabian Delph als linksachter. Ook Danilo en Fernandinho zijn volgens Guardiola capabel op de linksachter hun streng te trekken.