Odoi en Fulham herpakken zich bij Nottingham Forest

Fulham heeft dinsdagavond op de tiende speeldag van de Championship, de Engelse tweede klasse, een 1-3 zege geboekt bij Nottingham Forest. Denis Odoi werd tijdens de rust vervangen.

Fulham kwam op City Ground na dertien minuten op voorsprong via Aboubakar Kamara (ex-Kortrijk). Murphy (33.) kon terugslaan voor de thuisploeg, maar in het slot beslechtten Johannsen (72.) en invaller Neeskens Kebano (89.) de wedstrijd in het voordeel van de Londense bezoekers. De ex-speler van Sporting Charleroi en Racing Genk was op het uur in het veld gekomen. Ibrahima Cisse bleef de hele partij op de bank bij Fulham.

In de tussenstand springen de Londenaars, door hun derde zege van het seizoen, over Nottingham naar de elfde plaats.