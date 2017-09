Kirsten Janssens en Jan Kriekels geven hun versie van bewogen nacht toen politie moest ingrijpen

“Politie moet tussenkomen bij koppel The Sky is the Limit”. Het stond enkele weken geleden op alle nieuwssites. Op Facebook schreeuwde Kirsten Janssens zelf moord en brand over de mishandeling door haar vriend. In Gert Late Night komen ze nu met een opmerkelijke uitleg.

“En nu is het goed geweest, Kriekels!!! Je hebt geen recht mijn sleutels af te pakken, mij te verwonden en vier of vijf keer de trappen op en af te sleuren, en mijn gezicht driemaal neer te slaan op die betonnen trap van je. Krijg ik a.u.b. mijn sleutels van de auto en mijn huis terug, Jan???”

Dat alarmerende bericht postte Kirsten Janssens begin september op haar Facebookpagina. Diezelfde avond ging de politie nog ter plaatse. Maar wat is er toen echt gebeurd? James Cooke vroeg tijdens Gert Late Night hun versie van de feiten.

“Ik wou gewoon mijn sleutels terug. Dat was alles”, vertelt Kirsten Janssens hem. “Ik kon mijn eigen huis niet meer binnen. En ik kon het huis ook niet uit. ”

Naar eigen zeggen had Jan Kriekels haar sleutels afgenomen omdat ze te veel gedronken had om nog te rijden. “Ik heb haar leven gered”, zo zegt hij.

Verleden

“En dan word ik wild”, gaat Kirsten verder. “Hoe komt dat? Door mijn verleden. Mijn mama heeft me samen met mijn twee zussen altijd op internaat gestoken. Ook in het weekend moest ik weg. En dan kwam ik mama soms tegen met een blauw oog… En kom je te weten dat ze een meisje van het nachtleven was en dat ze weinig tijd had.”

Voor Kirsten ging het vanaf dan van kwaad naar erger. “Op internaat werd ik verkracht. Toen heb ik gezegd, nu spring ik uit het raam. Ik ben van de bovenste verdieping gesprongen. Daarna hebben ze mij in een afdeling gezet in een isoleercel. Ze hebben mij in een dwangbuis gestopt. Op het moment dat er nu iemand de deur voor mij sluit, raak ik gewoon in paniek.”

Jan Kriekels blijft er zelf volkomen rustig onder: “Voor mij zit er geen haar in de boter.”