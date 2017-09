Chelsea wil van Hazard de best betaalde voetballer in Engeland maken, Conte strooit met lof

Bij Chelsea kijken vanavond twee Belgen reikhalzend uit naar de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid vanavond: Thibaut Courtois, die meer dan 100 matchen speelde bij de Rojiblancos, én Eden Hazard. De dribbelkont krijgt hoogstwaarschijnlijk zijn tweede basisplaats van het seizoen bij Chelsea, Hazard staat volgens de Engelse media trouwens op het punt een stevig nieuw contract te tekenen, voor de Champions League-kraker strooide Conte opnieuw met lof voor de Rode Duivel.

Eden Hazard moest bij Chelsea dit seizoensbegin vooral het verschil maken vanop de bank. Door een enkelblessure die hij opliep bij de Rode Duivels in juni. Enkel in de League Cup wedstrijd tegen tweedeklasser Nottingham Forest stond Hazard al in de basis, maar dat kon bezwaarlijk een match met inzet genoemd worden.

Voor de wedstrijd tegen Atlético Madrid strooide Chelsea-coach Antonio Conte met lof. “Hij was vorig jaar bijzonder belangrijk voor ons in de competitie. Maar ook in Champions League kan hij datzelfde doen. Hij heeft alle mogelijkheden om te schitteren. De competitie brengt je tot een hoger niveau en hij is echt een topspeler. Nu hij weer helemaal fit is, maakt hij kans op een basisplaats. Ik denk dat het het juiste moment is om hem te brengen.”

Volgens Engelse media wil Chelsea het contract van Eden Hazard openbreken. De Blues willen hem maar liefst 300.000 pond per week betalen, zo’n 350.000 euro. Als Hazard zijn handtekening zet onder het verbeterde contract, wordt Hazard zelfs de best verdienende speler in de Premier League. Die eer is nu nog weggelegd voor de Franse middenvelder Paul Pogba van Manchester United. Momenteel zou Hazard 260.000 euro per week verdienen.