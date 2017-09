Opgelet Anderlecht: Celtic doet op één vlak zelfs beter dan topclubs als Barcelona of Manchester City

Interim-coach Nicolas Frutos wil zich vanavond tonen in de Champions League. En dat is op papier zeker mogelijk tegen het Schotse Celtic Glasgow. Al moet Anderlecht er niet op rekenen om veel de bal te hebben.

Celtic is dan wel de Schotse recordkampioen met 48 titels (6 in de laatste 6 jaar), in de Champions League hebben de Schotten een vreselijke uitreputatie. Sinds 2000 speelden ze 30 wedstrijden op verplaatsing en behaalden ze 6 op 90.

“Omdat Anderlecht thuis speelt, zijn wij de favoriet”, meent ook (huidig) Anderlecht-coach Frutos. “Maar laten we Celtic niet onderschatten. Zij spelen al lang niet meer het typische kick and rush-voetbal. Ze zijn fysiek en collectief nog sterk, maar combineren dat met veel technische kwaliteiten. Die Roberts is een heel goeie flankspeler.”

Toch beter dan Barcelona en Manchester City

Celtic kan bovendien pronken met een indrukwekkende statistiek: de ploeg heeft gemiddeld het meeste balbezit (70,8 %) in alle Europese competities. Dus meer dan topclubs zoals Barcelona, Manchester City, Real Madrid of Arsenal: allemaal ploegen die bekend staan om hun balbezit. Pep Guardiola moet op dat vlak dus zijn meerdere erkennen in Brendan Rodgers.

Het CIES Football Observatory analyseerde het balbezit van teams uit 35 nationale competities en Celtic was met voorsprong de eerste van de klas. Celtic gaf gemiddeld 659 passes per match, terwijl zijn tegenstander amper aan 196 passes kwam en dus vooral achter de bal moest aanhollen.

Top vijf:

Celtic: 70,8%

Manchester City: 67,1%

Barcelona: 64,1%

Real Madrid: 61,1%

Arsenal: 55,9%