Boetes houden getrouwde mannen weg uit Brusselse hoerenbuurt, en dat heeft ernstige gevolgen voor prostituees

Brussel - Omdat ze vrezen dat hun vrouw een boete in de bus gaat vinden, blijven gehuwde mannen steeds vaker weg uit de hoerenbuurt van de Alhambrawijk in Brussel. De beslissing van de Brusselse burgemeester om er processen-verbaal in te voeren, heeft volgens de belangenvereniging van prostituees dan ook heel wat negatieve gevolgen. “De lastigste klanten blijven over”, klinkt het in Knack.

De Brusselse burgemeester Philippe Close is geen fan van straatprostitutie in zijn stad en de overlast die dat met zich meebrengt. Vooral in de Alhambrawijk probeert hij het sinds 2012 een halt toe te roepen door GAS-boetes uit te delen. Die werden recent vervangen door processen-verbaal na een uitspraak van de Raad van State, met als gevolg dat gehuwde mannen de wijk voortaan liever mijden.

Dat laatste is erg slecht voor de straatprostitutie, zegt Fabian Drianne van Espace P, de belangenvereniging van prostituees, in Knack. “De klanten die wegblijven, dat zijn onze allerbeste klanten: gehuwde mannen die vooral overdag langskwamen en geen overlast veroorzaakten. Zij zijn bang dat hun echtgenotes een pv in de bus gaan vinden.”

En dus blijven de “lastige klanten” over. “Verslaafden, daklozen, mensen die veel hinder veroorzaken en niet inzitten met een brief van de politie thuis”, zegt Drianne. “Minder klanten betekent bovendien dat de prostituees langer moeten werken, tegen lagere prijzen en soms ook zonder condoom.”