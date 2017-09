Spaanse leider van Belgische terreurcel opgepakt op Zaventem

Een 26-jarige leider van een Belgische terreurcel is woensdag opgepakt op Zaventem. De in Marokko geboren Spanjaard zou in Brussel actief propagandamateriaal verdeeld hebben en in naam van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) ook jihadisten gerekruteerd hebben. Dat melden Spaanse media en wordt bevestigd door de Spaanse politie.

De man kon woensdag op Zaventem opgepakt worden omdat hij internationaal geseind stond. Zodra hij incheckte op de luchthaven, werd hij in de boeien geslagen.

De 26-jarige Spanjaard wordt ervan verdacht de leider te zijn van een terreurcel in ons land, die in 2014 opgericht werd. Hij rekruteerde en indoctrineerde mensen in zijn woning in Brussel en in cafés. Hij deelde radicaal audiovisueel materiaal onder de leden en was verantwoordelijk voor het verspreiden van de ideologie van ISIS via sociale media in meerdere landen. Ook in chatgroepen zou hij heel actief geweest zijn.

Bovendien had de verdachte contact met jihadi’s in Syrië en Irak. Dat deed hem inzien dat zijn rekruten gevechtstraining moesten ondergaan om klaar te zijn om ooit naar daar te reizen om mee te strijden. Zelf probeerden ze al tweemaal af te zakken naar die landen, maar ze legden de focus toch vooral op het ondersteunen van aanslagen, voornamelijk in Europa. Ze gingen mee op zoek naar doelwitten, specifieke groepen, locaties en gebouwen.

Detenido en Bélgica un español de ascendencia marroquí de 26 años por liderar una célula de captación y adoctrinamiento para #Daesh. pic.twitter.com/btVP6xd5bZ — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 27 september 2017

De cel waar hij de leider van is, zou nog vier andere leden bevatten die allemaal ook al gevat werden door de politie en momenteel in de gevangenis zitten. Een van hen is de broer van de man die woensdag opgepakt werd.

“Ik kan alleen bevestigen dat er een persoon gearresteerd is waarvan de Spaanse autoriteiten de uitlevering vragen”, zegt Eric Van der Sijpt, woordvoerder van het federaal parket.