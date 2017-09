Kettingbotsing met vier vrachtwagens in Kennedytunnel: grote verkeershinder

Antwerpen - In Antwerpen zijn woensdagochtend omstreeks 10 uur vier vrachtwagens op elkaar ingereden in de Kennedytunnel richting Nederland. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Een persoon zat gekneld in een voertuig en moest bevrijd worden. “Mijd het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring”, waarschuwt het Verkeerscentrum.

Twee van de drie rijstroken zijn versperd en dat zal allicht een hele tijd het geval blijven, aangezien zeker twee voertuigen moeten worden getakeld en dat is in de tunnel geen evidente klus. Het Verkeerscentrum vraagt om voor alternatieve routes te kiezen. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum liet intussen weten op Twitter dat de Liefkenshoektunnel tolvrij werd gemaakt om de overlast te beperken.

Op de E17 leidt het ongeval omstreeks 10.30 uur al tot een file vanaf Haasdonk. Het verkeer over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel, vanuit Sint-Niklaas naar Antwerpen is de Temsebrug via de N16 en vervolgens de A12 een alternatief.