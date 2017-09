LIVE. Supporters Anderlecht: "De timing van het vertrek van Hein is ongelukkig"

Volg hier de laatste updates na het vertrek van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. De coach besliste in samenspraak met het bestuur om er mee op te houden in de hoop zo een einde te maken aan de negatieve spiraal. Hein Vanhaezebrouck wilde op de persconferentie woensdagmorgen ook ontkennen dat hij al op weg zou zijn naar een andere club, nadat Anderlecht nadrukkelijk in verband gebracht wordt. "Ik heb nog geen contact gehad met andere clubs", aldus Vanhaezebrouck. "Misschien ga ik wel nergens aan de slag."

