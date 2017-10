Lekker GEC: Jobcoach voor groentjes

De werking van het Gentse veganistisch restaurant Lekker GEC is al even gelaagd als de lekkere auberginelasagne die ze er serveren. In deze coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so) vinden coöperanten én jobstudenten het coachen van jonge werkzoekenden net zo belangrijk als een perfecte roux.

“Lekker GEC is namelijk eerst een restaurant, dan pas een sociaal initiatief. We zijn vooral ondernemers. We wilden laten zien dat je anders kan ondernemen en zo jobs kan creëren.” Bij Lekker GEC werken er drie soorten medewerkers.

1. Coöperanten

Laura Bracke is als HR-verantwoordelijke vast in dienst. Daarbij is ze tegelijk eigen baas én haar eigen werknemer! “We krijgen allemaal hetzelfde vaste loon uitbetaald: kok, hulpkok, HR-manager, administratief medewerker … We zijn met acht coöperanten tegelijk loontrekkende en onze eigen raad van bestuur. Een verschil met de meeste coöperaties, waar je zelfstandige bent. Goed voor onze werkzekerheid, meer vrijheid en minder administratieve rompslomp. We hebben wel een algemene vergadering, maar die zijn we vooral zelf. Later willen we daar nog klanten-coöperanten bij. Een coördinator zoals in een vzw hebben we niet, iedereen verdeelt het werk op gelijke voet. Een schoolvoorbeeld van deep democracy: elke stem is gelijk. Een cvba-so past daar het beste bij.”

2. Artikel 60’ers

Personeelsverantwoordelijke Laura Bracke zorgt dat er Artikel 60’ers aan de bak komen bij Lekker GEC. Via een trajectbegeleider bij het OCMW komen hier mensen terecht die ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. “We hebben plaats voor acht ‘Artikel 60’-medewerkers en voor vier brugprojectjongeren die nog school lopen. Een essentieel onderdeel van onze werking.” Liam (22) begon ooit bij Lekker GEC in een brugproject: twee dagen school en drie dagen werk. Maar zijn opleiding tot hulpkelner werd afgeschaft. “Op mijn 18de zat ik zonder job. Via het OCMW ben ik dan in Artikel 60 opnieuw hier beland. Na een stage kreeg ik een jaarcontract. Ik leer hier veel: over snijtechniek, food pairing … en de werksfeer is super.” Of Liam kan blijven, hangt ervan af of er plaats is. “Maar hij kan meteen terecht in een restaurantploeg”, zegt Laura Bracke. “De lat ligt hoog. Elders word je klaargestoomd voor grootkeukens of atelierkeukens, bij ons voor de privéhoreca. Heeft iemand veel potentieel – zoals Liam – dan ben ik extra veeleisend.”

3. Jobstudenten

