Officieel: Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan in onderling overleg uit elkaar

Na drie jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen Hein Vanhaezebrouck en AA Gent. Het bestuur en de coach beslisten in onderling overleg om uit elkaar te gaan na de tegenvallende resultaten dit seizoen, dat bevestigde de club officieel op een druk bijgewoonde persconferentie waar het respect tussen beide partijen opvallend was. AA Gent werd uitgeschakeld in de Europa League en staat na acht speeldagen op een veertiende plaats met slechts één overwinning en moest naar eigen zeggen wel ingrijpen en afscheid nemen van hun succescoach.

“We hebben gesproken met de trainer en we zullen een korte mededeling geven”, aldus voorzitter Ivan De Witte. “Gisteren hebben we een diepgaand gesprek gehad over de sportieve situatie, die is niet wat we hadden beoogd. Daarom hebben we ook als vrienden en volwassenen, met heel nobele bedoelingen, hierover gesproken. Daar is uit gebleken dat het voor alle partijen beter is om de samenwerking niet verder te zetten. Het is een beslissing met wederzijdse instemming. Waarbij alle partijen oordelen dat dit goed is om de vriendschap te bewerken en het respect en de dankbaarheid naar Hein toe te bewaren. We hebben de beslissing genomen met dubbele gevoelens: zeker ook met spijt.”

“Wat de doorslag heeft gegeven? Dat is niet toe te wijzen aan één element. Maar bepaalde toestanden groeien. Het had de maken met verschillende zaken die een rol gespeeld hebben. Ook incidenten en blessures of onverwachte zaken. Die spelen allemaal een rol. Uiteindelijk was de behandeling van de media toch heel onverwacht en ongebruikelijk. Dan wordt er een atmosfeer gecreëerd die je zelf niet wil. De beleving in de media heb ik totaal vreemd beschouwd aan mijn eigen ervaring. Wat ik ervaarde en zag, stemde niet overeen met wat ik las in de krant. Wat we beslist hebben over de modaliteiten? Daar wil ik niet op in gaan. Dit is een beslissing van deze avond en deze morgen, sta me toe om dit eerst te behandelen en dan zullen Michel en ik aan de toekomst denken.”

In mei verlengde Vanhaezebrouck zijn contract in de Ghelamco Arena nog tot medio 2019.

“De mooiste periode uit mijn loopbaan”

“Ik wil eerst Michel en de voorzitter bedanken voor het gesprek dat we gisteren hadden en voor de manier en het respect hoe we dit hebben behandeld”, vertelde Hein Vanhaezebrouck, opvallend nog gekleed in Gent-outfit. “Maar ook voor de kans die ze me gegeven hebben om hier aan de slag te gaan. Dit is by far de mooiste periode uit mijn loopbaan. Dit is ongezien in België. Ik kijk dan ook tevreden terug op de samenwerking. Het respect is wederzijds.”

Vanmorgen sprak Vanhaezebrouck de spelersgroep al toe. “Dit seizoen liep het moeilijker. Naast de resultaten zijn er nog elementen die een rol spelen, daar wil ik niet verder op in gaan. Daarom is het voor sommige spelers allicht beter als ze een nieuwe wind krijgen. Ik ben de anciens enorm dankbaar. Al die fantastische prestaties zijn gerealiseerd door spelers die hier verstopt zaten in het struikgewas. Asare, Milicevic, Mitrovic, Foket en al die jongens die al weg zijn ondertussen. Tot op het laatste moment hebben Asare en Milicevic het voortouw genomen. Heel veel dank voor die jongens. Zij zullen ook het meest aangedaan zijn. Ik heb ook de jonge spelers rechtstreeks aangesproken. Er is hier enorm veel jong talent aanwezig. Zij zullen de nieuwe leiders worden, en zullen de revival inluiden”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

“Nog geen contacten”

Vanhaezebrouck werd de voorbije dagen ook al nadrukkelijk gelinkt aan Anderlecht. “Ik heb met niemand contact momenteel, misschien ga ik wel nergens aan de slag. Dat heeft zeker niet meegespeeld. Ik had gewoon het gevoel dat het voor mij en mijn entourage te moeilijk werd.”

Overzicht: de carrière van Hein Vanhaezebrouck

Nadat Hein Vanhaezebrouck de jeugd van Harelbeke trainde, maakte hij in 2000 de overstap naar Lokeren. Daar werd hij assistent onder Georges Leekens. Vanhaezebrouck stak echter nooit onder stoelen en banken dat hij zelf hoofdcoach wilde worden en trok in 2002 naar de toenmalige tweedeklasser Ingelmunster. Toen hij daar een jaar later ontslagen werd, trok Hein Vanhaezebrouck naar vierdeklasser White Star Lauwe. Hij was er twee jaar aan de slag vooraleer hij naar KV Kortrijk trok.

Hein Vanhaezebrouck promoveerde met Kortrijk na twee pogingen naar de Jupiler Pro League in 2008, in 2009 nam Vanhaezebrouck over van Ronny Van Geneugden bij Racing Genk. Bij de Limburgse club kende hij een moeilijk seizoen, in november werd hij er ontslagen.

Na een seizoen zonder club keerde Hein Vanhaezebrouck in 2010 terug naar KV Kortrijk. Na vier succesvolle jaren bij de middenmoter (Vanhaezebrouck werd onder meer verkozen tot Trainer van het Jaar) stapte Hein Vanhaezebrouck over naar AA Gent.

In het eerste jaar onder Hein Vanhaezebrouck won AA Gent de eerste landstitel in zijn geschiedenis na sterke play-offs. Gent ging winnen op het veld van Club Brugge met 2-3 door de winning goal van Benito Raman, op de laatste speeldag won Gent in eigen huis van Standard. De rest is geschiedenis, met de indrukwekkende beelden van de kampioenenviering op de Leie en in de Gentse binnenstad.

Gent speelde het jaar erna in de Champions League en slaagde er als eerste Belgische ploeg in vijftien jaar in om te overwinteren. In een groep met Lyon, Zenit en Valencia eindigde Gent als tweede. In de 1/16e finale was het Duitse Wolfsburg wel te sterk. In de eigen competitie eindigde Gent het seizoen op de tweede plaats, na kampioen Club Brugge.

In het seizoen 2016-2017 liep het heel wat moeizamer voor AA Gent. De Buffalo’s raakten maar in Play-off 1 en eindigden daar als derde. Europa League dus voor AA Gent, maar daarin werd het in de derde voorronde uitgeschakeld door het kleine Oostenrijkse Altach. Een blamage voor Gent, dat het zelfs nooit meer te boven kwam. In de Jupiler Pro League liep het ook niet voor Gent, na acht speeldagen staat het veertiende met slechts één overwinning…