Obradovic blijft vraagteken bij Anderlecht, Najar trekt naar specialist in VS

Landskampioen RSC Anderlecht heeft woensdagmiddag een update gegeven over enkele blessuregevallen. De Servische linksachter Ivan Obradovic blijft twijfelachtig voor de ontmoeting met Celtic later op de avond in de groepsfase van de Champions League. Andy Najar, de Hondurese rechtsachter van paars-wit, trekt dan weer naar een specialist in de Verenigde Staten.