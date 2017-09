De beste reacties op het vertrek van Vanhaezebrouck bij Gent: veel respect, woordmopjes en Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck is zonder enige twijfel de beste coach uit de geschiedenis van AA Gent. Hij bezorgde de Buffalo’s een eerste titel in de clubgeschiedenis en overwinterde met Gent zelfs tweemaal in Europa: éénmaal in de Champions League en vorig seizoen in de Europa League. Op Twitter regende het dan ook voornamelijk positieve reacties, al kwam de link met Anderlecht natuurlijk vaak terug… Wij zetten de beste reacties op een rijtje.