Atlete (18) is rijzende ster en wordt de “toekomst van de Duitse atletiek” genoemd, maar laat nu al alle harten een stukje sneller slaan

Alicia Schmidt mag dan pas achttien zijn, maar haar carrière als loopster scheert nu al hoge toppen. De Duitse atlete wordt alvast getipt als dé ster van de komende Olympische spelen in 2020, maar verzamelde nu al een trouwe schare fans. En dat heeft niet alleen met haar sportieve prestaties te maken, de beeldschone jonge vrouw verovert ook alle harten door de foto’s en video’s die ze deelt op sociale media.

Alicia Schmidt is een rijzende ster in Duitsland en werd al een heldin door het zilver te behalen op de 4x400 estafette tijdens het Europees Atletiekkampioenschap voor atleten jonger dan twintig. Ze is nu al de gedoodverfde vedette in Duitsland voor de Olympische Spelen in 2020 en wordt sinds kort gesponsord door kledingmerk Puma.

Foto: Instagram

Maar de achttienjarige kan ook naast de piste op veel aandacht rekenen, en dat komt door haar aanwezigheid op sociale media en de talloze kiekjes die ze deelt. Alicia heeft er geen enkele moeite mee om een streepje blote huid te tonen op Instagram en publiceert regelmatig foto’s en video’s van zichzelf in bikini.

Foto: Instagram

De ravissante jongedame verzamelde intussen al meer dan 42.000 fans op Instagram en beloonde haar volgers in september met bovenstaande beelden van een reisje op een zonovergoten strand.

Foto: Instagram

Het duurde dan ook niet lang voordat haar populariteit haar nu al een felbegeerde wereldtitel opleverde: fans en de Duitse media noemen haar de ‘meest sexy atlete in de wereld’.