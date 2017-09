Dronken student wil glazen deur openwrikken, maar gaat volledig de mist in

Leuven / Wevelgem - De politie van Leuven heeft een 20-jarige student uit het West-Vlaamse Wevelgem uit een benarde situatie moeten bevrijden in de nacht van dinsdag op woensdag. De man was tussen de glazen panelen van een automatische schuifdeur van een winkel gesukkeld en raakte er op eigen kracht niet meer uit.

In Leuven is het academiejaar opnieuw begonnen en dat hebben de Leuvense hulpdiensten ook geweten. Zo bevond een 20-jarige student uit Wevelgem zich in de nacht van dinsdag op woensdag in een lastig parket. Een getuige merkte op hoe de man het niet-slotvaste hek voor de glazen toegangsdeur van een winkel in Craenendonck opzijschoof en vervolgens de glazen toegangsdeur begon open te wrikken. De politie was snel ter plaatse en trof een man aan die geklemd zat tussen de deuren van de schuifdeur. Niet zonder enige moeite werd hij door de patrouille bevrijd.

De student beweerde geen slechte bedoelingen te hebben en vertelde dat hij op weg was naar een collega-student, maar diens naam kon of wilde hij niet noemen. De man werd overgebracht naar het commissariaat en in de cel gestopt om eerst te ontnuchteren. Er werd pv opgesteld en het parket van Leuven werd op de hoogte gebracht.