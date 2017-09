COMMENTAAR. Deze kans om Vanhaezebrouck te halen laat Anderlecht niet liggen

Het zal eeuwig een onbeantwoorde vraag blijven: was Hein Vanhaezebrouck ook bij AA Gent opgestapt als men 50 km verder in het Vanden Stock-stadion geen nieuwe trainer zocht? De vraag stellen is ze beantwoorden. We geloven in de oprechtheid van de Gentse kampioenenmaker dat hij er gisteren als een geslagen hond bijzat omdat de club die hij mede heeft groot gemaakt - en die ook hem heeft groot gemaakt - zal verlaten. Maar was die beslissing van Vanhaezebrouck even drastisch geweest als voor lange tijd het stempelen wenkte?