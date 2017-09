Wat nu voor Hein Vanhaezebrouck? Dit zijn de drie scenario’s voor de ex-coach van AA Gent

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan als de beste vrienden uit elkaar, maar wat is de volgende stap voor de trainer? De logische stap ligt 50 kilometer verderop, want in Brussel zoekt het Anderlecht-bestuur nog steeds een nieuwe coach. Vanhaezebrouck wilde echter niet reageren op de speculaties, want hij heeft natuurlijk nog andere carrièremogelijkheden...

1. Anderlecht

We kunnen er niet omheen: Anderlecht zoekt een nieuwe coach en Hein Vanhaezebrouck past perfect in het plaatje: Vanhaezebrouck staat voor het voetbal dat paars-wit graag ziet, kent de competitie en is weet hoe een topclub werkt. Eerder deze week had sportief manager Herman Van Holsbeeck niets dan lof voor Vanhaezebrouck, maar bevestigde bij Vista dat Anderlecht nog geen contact had gehad met de (ex-) coach van AA Gent. Dat beide partijen nu wél contact zullen hebben, lijkt de logica zelve. Ook omdat Mogi Bayat, de zaakwaarnemer van Hein Vanhaezebrouck, de huismakelaar is van Anderlecht.

2. Sabbatjaar

Of houdt Hein Vanhaezebrouck een sabbatjaar om alles te laten bezinken? Naast de goede Europese prestaties van AA Gent vorig seizoen liep het in de Jupiler Pro League natuurlijk niet vlekkeloos. Gent haalde maar net Play-off 1 en trok die mindere vorm dit seizoen door. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Vanhaezebrouck even de tijd neemt om alles op een rijtje te zetten, zoals hij ook na zijn ontslag bij Racing Genk in 2009 deed. “Ik moet eens goed nadenken”, vertelde Vanhaezebrouck vorige week na de nederlaag tegen Zulte Waregem, op de persconferentie op woensdag stelde hij zelf “misschien ga ik wel nergens aan de slag”.

3. Buitenlandse club

Door de goede prestaties van AA Gent in de Champions League en de Europa League de voorbije twee seizoenen staat Hein Vanhaezebrouck natuurlijk ook op de radar van heel wat buitenlandse clubs. Zo toonden Ajax en Wolfsburg eerder al interesse in de West-Vlaming. Toen AA Gent vorig seizoen Tottenham uitschakelde in de Europa League, kwam Hein Vanhaezebrouck ongetwijfeld ook op de radar van de Engelse clubs...