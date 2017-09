Engeland start met volledige profcompetitie voor vrouwen

De Engelse voetbalbond FA start in seizoen 2018-2019 met een volledig professionele competitie voor vrouwen. De FA maakte woensdag bekend dat er volgend seizoen een hoogste klasse gaat komen met veertien clubs en een niveau eronder een klasse met twaalf clubs. Alle voetbalsters op het hoogste niveau worden fullprofs voor minimaal zestien uur per week, exclusief de speeldagen.

De herstructurering van de voetbalpiramide bij de vrouwen is een mijlpaal volgens Katie Brazer, hoofd van het vrouwenvoetbal bij de FA. “Door een topsportomgeving te creëren zullen we meer speelsters en betere speelsters voortbrengen. Bovendien zal de interesse en spanning in de competitie toenemen en zal de competitie meer fans trekken, wat ook weer goed is voor de de commerciële waarde van de clubs.”

Red Flames Yana Daniëls, Lorca Van De Putte en Julie Biesmans spelen momenteel in de Engelse eerste klasse bij Bristol City.