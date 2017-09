Varane is de volgende in het rijtje Real Madrid-spelers dat zijn contract verlengt

De Franse verdediger Raphaël Varane heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Real Madrid. De 24-jarige Varane, die nog vastlag bij de Koninklijke tot medio 2020, verlengde zijn contract met twee extra jaren tot medio 2022. Dat maakte Real Madrid bekend op haar website.

De Koninklijke verlengde de afgelopen weken al de contracten van Isco en Marcelo. Ook coach Zinedine Zidane claimde vorige week zijn contract al verlengd te hebben, al bevestigden de Madrilenen dat voorlopig nog niet.

De in Rijsel geboren Varane brak in het seizoen 2010-2011 door bij Racing Lens. Nauwelijks een seizoen later volgde al de overstap naar Madrid, waar Varane voorlopig kwam tot 196 officiële optredens (en 10 goals). Varane speelde ook al 37 interlands voor Les Bleus, waarin hij twee keer scoorde.