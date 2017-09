Rusland vernietigt zijn laatste chemische wapens en sneert meteen naar VS

Rusland vernietigt woensdag zijn laatste chemische wapens. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd. De vernietiging komt er drie jaar eerder dan gepland. Poetin sprak van “een historische gebeurtenis” en had meteen ook kritiek op de Verenigde Staten.

“Vandaag worden de laatste van de Russische voorraden van chemische wapens vernietigd. Zonder fanfare kunnen we zeggen dat dit een historische gebeurtenis is gezien de enorme voorraden aan chemische wapens uit de Sovjet-tijd. Specialisten zeggen dat ze gebruikt kunnen worden om meerdere keren alles te vernietigen wat er op Aarde beweegt”, zei de bewoner van het Kremlin.

“Deze (vernietiging van chemische wapens) is een belangrijke stap naar een veiliger wereld die meer in evenwicht is”, voegde hij eraan toe. Hij sneerde ook naar de Verenigde Staten die hun eigen verplichtingen om chemische wapens nog niet tegemoet kwamen. De VS hebben die vernietiging volgens Poetin al driemaal uitgesteld onder het voorwendsel van financiële tekorten.

In 1993 ondertekenen Rusland, de Verenigde Staten en nog 93 andere landen de ‘Chemical Weapons Convention’ waarin ze zich ertoe verplichtten tegen 2020 alle chemische wapens in hun arsenaal vernietigd te hebben.