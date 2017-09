Drama voor jonge Belg van Inter: Zinho Vanheusden met draagberrie van het veld

De Belgische verdediger Zinho Vanheusden heeft woensdag in de 40e minuut van de wedstrijd in de Youth League tussen zijn club Inter en Dinamo Kiev het veld op een brancard moeten verlaten. De 18-jarige Vanheusden lijkt op het eerste oog een ernstige knieblessure te hebben.

Vanheusden, opgeleid bij Standard alvorens in 2015 naar Inter te trekken, werd door de coach van de Nerazzurri, Luciano Spalletti, tijdens de eerste zes competitiematchen van het eerste elftal van Inter telkens geselecteerd. Hij speelde dan wel geen minuut, toch wordt de jonge Limburger samen met Andrea Ranocchia gezien als de eerste oplossing bij het uitvallen van het vaste centrale verdedigingsduo Milan Skriniar-Joao Miranda.

Kalau lihat yg begini ya ngeri…. Mudah2an gak parah seperti kelihatannya. Get well soon, Zinho! #Vanheusden pic.twitter.com/TfISMwOer5