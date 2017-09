Wie herkent deze man die twee vrouwen op één nacht aanrandde?

Roeselare - De politie is op zoek naar een man die in de nacht van 21 op 22 juli twee vrouwen aanrandde in Roeselare. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het opsporingsprogramma Faroek (VTM) was hun verhaal te zien.

Die bewuste nacht wandelt de 17-jarige Lisa (een schuilnaam) naar huis, na een afspraak met haar vriendje. Voorbij de fietsenstalling achter het station blokkeert een man de doorgang. Uiteindelijk raakt Lisa voorbij de man en kan ze wegvluchten. Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien hoe Lisa wegloopt en de man haar achtervolgt. Lisa valt en de man grijpt haar vast en duwt haar op de grond.

De man heeft een opvallende tatoeage op de arm.

De man begint aan Lisa’s kleren te trekken, maar ze kan toch ontsnappen. De man loopt haar weer achterna. Lisa vlucht een hotel binnen, maar daar is alleen de eerste deur open. De tweede is dicht. Op bewakingsbeelden van het hotel is te zien hoe de man het meisje weer aanrandt.

Lisa begint op de man in te praten. Ze zegt dat de politie hem zal zoeken. De man antwoordt iets in een vreemde taal. Uiteindelijk zal een hotelklant het tumult horen en de deur voor Lisa openen. Op een hotelkamer kan Lisa naar haar mama bellen.

Haar aanrander wandelt weg. Maar in de straat om de hoek, randt hij een tweede vrouw aan. Tine is net iets gaan drinken in de circustent iets verderop ter gelegenheid van 21 juli. De man gooit Tine op de grond. Ze begint heel hard te roepen, totdat enkele bewoners aan de overkant van de straat naar buiten komen. De aanrander loopt weg.

Van de aanrander is sindsdien geen spoor meer.

Wie info heeft over deze man, neemt contact op met het gratis nummer 0800 30 300 en/of opsporingsberichten@police.belgium.eu.