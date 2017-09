Felle discussie over actie van “asociale buur”: mag dit of niet?

Bovenstaande foto, die een vrouw uit Borgerhout op Facebook postte, lokt veel reacties uit. “Jammer genoeg zijn er soms ook asociale buren. Lekker je parkeerplekje reserveren met je fiets. Weet iemand of dit illegaal is?”, vraagt ze zich af. Wij zochten het uit

Een bakfiets op een autoparkeerplaats. Hij vult niet de hele ruimte en dus kan je denken: dat mag niet. Of mag het toch? De twijfel lees je ook in de reacties op de foto op Facebook.

De ene denkt dat het “niet zomaar mag”. Een andere is kort en duidelijk: “Mag niet”. Anderen twijfelen, want brommers en motorfietsen staan toch ook op reguliere parkeerplaatsen? Nog anderen zouden er korte metten mee maken: “Fiets op de stoep zetten en parkeren.” En dan zijn er Antwerpenaren die er het vage politiereglement bij sleuren. Kortom, verwarring alom.

Mag het of mag het niet?

Roel De Cleen van de Fietsersbond. Foto: Photo News

Roel De Cleen, woordvoerder van de Fietsersbond, kent het antwoord: “Meerwielige rijwielen - dat is meer dan twee wielen - mogen in principe op de autoparkeerplaatsen staan. Dat staat zo in de wet. Tenzij er bij die parkeerplaatsen een bord staat dat aangeeft dat er enkel auto’s mogen staan. Maar als dat er niet staat, dan mag je met je drie- of meerwielige bakfiets op de autoparkeerplaats staan.”

De Cleen vindt dat een faire regeling. “We moeten af van het idee dat de openbare ruimte exclusief voor de auto moet worden gereserveerd. Zeker ook omdat je zo’n bakfiets niet in de reguliere fietsenstallingen kan parkeren.”

Maar zo stellig Roel De Cleen bakfietsen op autoparkeerplaatsen verdedigt, zo hard twijfelt VIAS, het nieuwe Belgische Instituut Voor Verkeersveiligheid. Stef Willems licht toe: “Het hangt ervan af hoe je het verkeersreglement leest en welk artikel.”

Twee lezingen van de wet

Eerst de wet waarin staat de bakfiets daar niet mag staan. Volgens artikel 2.15.1 is een niet-bereden driewielig rijwiel geen voertuig. En ook: uit artikel 2.23 kan je afleiden dat parkeren een “activiteit” is die slaat op een voertuig, en dus niet op een driewieler. En nog: volgens artikel 7.3 mogen er geen – voor het verkeer - hinderlijke voorwerpen op de openbare weg geplaatst worden.

Er Foto: koen fasseur

Dan is er het deel van het verkeersreglement waaruit je kan besluiten dat die driewieler daar wel kan gestald worden. Artikel 23.3 verplicht expliciet fietsen en tweewielige bromfietsen op te stellen buiten de rijbaan en de parkeerzones. Maar: de bredere drie- en vierwielige rijwielen worden hier niet vernoemd.

“Drie- en vierwielige rijwielen lopen niet in de kijker. Zij blijven daarmee wat onderbelicht in het verkeersreglement”, zegt VIAS. “Maar vanuit een pragmatisch standpunt kunnen we begrijpen dat die bakfiets op een parkeerplaats wordt gestald. Dat is beter dan op het trottoir, waar hij de andere weggebruikers hindert.”

Conclusie?

Ook voor de Antwerpse politie is het stallen van bakfietsen geen zwart-witverhaal. “Wij bekijken het probleem vanuit de vraag of de geparkeerde bakfiets stoort of niet”, klinkt het daar.

Conclusie: het is erg onduidelijk waar je je bakfiets mag parkeren, maar de kans is klein dat je een boete krijgt als je op een reglementaire parkeerplaats staat.

Parkeerplaats beschermen

De vrouw die op Facebook de bakfietsfoto postte ergerde zich omdat de buurman zo een plaatsje vrijhield voor zijn vrouw. Vijf vragen aan VIAS over parkeerplaatsen.

Mag je met een lege bierbak of kegels een parkeerplaats reserveren?

“Nee.”

Mag ik op een lege parkeerplaats gaan staan om die vrij te houden?

“Nee. Je kan wel vragen aan de andere automobilisten om door te rijden, maar je kan die plek niet afdwingen.”

Mag ik de politie bellen als een auto op twee parkeerplaatsen staat, zodat ik geen van de twee kan gebruiken?

“Ja.”

Mag ik in mijn wagen blijven zitten als die reglementair geparkeerd staat?

“Ja.”

Als een vrachtwagen reglementair op straat staat geparkeerd, moet ik dan een zekere afstand laten zodat hij uit zijn parkeerplaats kan?

“Je moet 1 meter plaats laten tussen jouw voertuig en de vrachtwagen.”