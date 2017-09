Van de blunder tot de onverwachte persconferentie: zo verliep de laatste week van Vanhaezebrouck bij Gent

Na 3,5 jaar zit het huwelijk tussen Hein Vanhaezebrouck en AA Gent erop. De laatste vier dagen waren een rollercoaster voor de coach en het bestuur van de Buffalo’s: na de defensieve blunder volgde het beslissende verlies tegen Zulte Waregem. De dagen daarna probeerde Gent nog het tij te keren, maar woensdagmiddag volgde dan toch de officiële beslissing voor het vertrek. Een chronologisch overzicht.

Zondag 24/09, 14u33

AA Gent weet dat het van moeten is tegen Zulte Waregem, maar is hoopvol op een goed resultaat. Na de zeges tegen KV Oostende en ASV Geel in de Croky Cup lijkt de negatieve spiraal verbroken bij de Buffalo’s. De hoop in de heropstanding werd echter al na drie minuten gefnuikt, want na een gigantische defensieve blunder van Gigot en Dussenne komt Zulte Waregem al snel op 0-1. Essevee houdt die krappe voorsprong vast, Gent verliest opnieuw pijnlijke punten.

Zondag, 16u30

“Het is nog niet donker buiten, maar het voelt wel heel donker.” Zo startte Hein Vanhaezebrouck zijn analyse op de persconferentie van AA Gent na de match. “Ik moet eens goed nadenken over hoe de zaken allemaal zijn gelopen en momenteel lopen”, vulde Vanhaezebrouck even later nog aan. “Ik zal even tijd nodig hebben om dit te analyseren en te evalueren”, klonk het terneergeslagen. Vanhaezebrouck zette zo voor het eerst de deur op een kier voor een vertrek, nadat hij eerder nooit in detail wou treden over de situatie bij Gent.

Foto: BELGA

Zondag, 22u20

Diezelfde avond zit Gent-manager Michel Louwagie in het VIER-programma Sports Late Night om de rangen te sluiten. “Waarom zou Hein niet meer op de bank zitten tegen Club Brugge volgend weekend?”, klinkt het. “Bij Gent zijn we ervan overtuigd dat we uit de malaise zullen geraken met Hein. Het was wel de eerste keer dat ik maar 15 minuten enthousiasme zag bij onze spelers. Maar vanuit de groep hebben we geen signalen dat ze er niet meer in geloven. Hein blijft een goeie coach. We zitten deze week samen met Hein en dan bekijken we hoe hij de situatie ziet.”

Foto: VIER

Maandag, 18u30

Normaliter zat het Gent-bestuur maandagavond na de training al samen met Hein Vanhaezebrouck om een evaluatie van de situatie te maken, maar door de drukke agenda’s werd die vergadering met een dag uitgesteld. Gent hield maandag een korte uitlooptraining, het zou de laatste ‘normale’ training worden.

Diezelfde avond spreekt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in Vista kort over de zoektocht naar een nieuwe coach: “We hadden nog geen contact met Hein Vanhaezebrouck. De klasse van Hein is dat noch hijzelf noch Bayat al iets ondernomen hebben om zichzelf te profileren bij Anderlecht”, aldus Van Holsbeeck. “Veel andere trainers zouden in die omstandigheden het voetbalmilieu bespelen om bij ons binnen te raken, maar Vanhaezebrouck behoudt zijn waardigheid.”

Dinsdag, 17u20

Ivan De Witte komt aan in de Ghelamco Arena, voor de wekelijkse bespreking en vooral: de toekomst van Hein Vanhaezebrouck. Al zouden alle partijen dat ontkennen. Michel Louwagie is op dat moment al binnen in zijn kantoor, ook makelaar Mogi Bayat zou op dat moment al in de Ghelamco Arena zitten. Het drietal zou een goede twee uur onderhandelen voordat Hein Vanhaezebrouck aankomt.

Foto: Simon Mouton

Dinsdag, 19u58

Het gaat razendsnel in de Ghelamco Arena: de lichten in het kantoor van Michel Louwagie gaan uit, één minuut later staat de manager te wachten in de hal bij de hoofdingang. Hein Vanhaezebrouck rijdt de parking van de Ghelamco op, parkeert zich zo dicht mogelijk en stapt snel naar binnen. “Dit is geen speciale bespreking, we doen dit wekelijks”, vertelt Vanhaezebrouck kort. De vraag van VTM of hij zondag nog op de bank zit tegen Club Brugge, wordt niet beantwoord.

Foto: Simon Mouton

Dinsdag, 23u10

Na lang wachten voor de aanwezige pers volgt er eindelijk beweging: Hein Vanhaezebrouck, Ivan De Witte en Michel Louwagie komen samen buiten. Het drietal kan letterlijk en figuurlijk nog door dezelfde deur, maar wil geen vragen beantwoorden. “Jullie zijn nog laat op”, grapt een lachende Vanhaezebrouck. Op de vraag of er iets beslist is, komt geen antwoord. “Pas op voor mijn auto”, is het laatste dat de coach zegt. Voorzitter Ivan De Witte, zichtbaar aangeslagen, duikt in zijn auto, Michel Louwagie houdt het nors op “ik ga geen commentaar geven”.

Blijft Hein Vanhaezebrouck bij @KAAGent? "Geen commentaar" bij de hoofdrolspelers. Ook Mogi Bayat (manager Hein) was aanwezig #jpl pic.twitter.com/14C67RXGCm — Stadion (@VTMStadion) September 26, 2017

Dinsdag, 23u15

De aanwezige pers maakt zich op om te vertrekken, maar plots verlaten nog twee personen de Ghelamco Arena. Eén van hen is Mogi Bayat, zaakwaarnemer van Hein Vanhaezebrouck en zowat de huismakelaar van Anderlecht. Hij was blijkbaar ook op de “wekelijkse vergadering”, wat een teken aan de wand was. “Pas de commentaire”, zegt hij terwijl hij in zijn Smart stapt met een stapel papieren. Hij stuift weg uit de Ghelamco Arena. Een verrassende ontknoping, maar geen antwoorden.

Foto: VTM

Woensdag, 10u41

Er loopt een e-mail van AA Gent binnen in onze mailbox: Gent nodigt ons uit op de persconferentie die nog geen twee uur later gehouden wordt op het oefencomplex. Bijzonder onverwacht, dan al is duidelijk dat het over de toekomst van Hein Vanhaezebrouck gaat.

Woensdag, 12u35

Na vijf minuten vertraging mogen de journalisten binnen op het oefencomplex. Dan al bereiken ons de berichten dat de training ’s ochtends niet was doorgegaan en dat Hein Vanhaezebrouck zijn vertrek zou aankondigen. Tel daarbij de aanwezigheid van Mogi Bayat op het oefencomplex en de uitkomst was bekend: Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan “als vrienden uit elkaar”.