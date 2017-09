Dit is de voornaamste reden waarom in Glabbeek geen voorrang van rechts meer geldt

Glabbeek - Dat er in Glabbeek beslist is om de voorrang van rechts af te schaffen, komt vooral door Simon Vandermeulen. Het gemeenteraadslid van Dorpspartij breekt een lans voor verkeersveiligheid, nadat zijn broer vijftien jaar geleden doodgereden werd op een gevaarlijk kruispunt.

Vanaf 10 november gelden er andere voorrangsregels in Glabbeek. Van het negental kruispunten op grondgebied Glabbeek is de voorrang van rechts niet nuttig en zelfs gevaarlijk. Dat bleek uit een onderzoek. Daarom besliste het gemeentebestuur de voorrang af te schaffen.

“Wegen die dorpskernen met elkaar verbinden, hebben voortaan voorrang op al die smalle, trage wegjes die erop uitkomen”, legt Vandermeulen uit. “De reglementaire voorrang werd daar trouwens toch niet toegepast. Nagenoeg niemand op de hoofdweg gaf voorrang, niemand op een zijwegje durfde hem nemen”, zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij). Hij is van zijn partij zowat de expert van de verkeersveiligheid. En niet zomaar. Zijn broer Dries werd in 2002 op zestienjarige leeftijd doodgereden op de N29 op een gevaarlijk kruispunt. “Ik kan het verdriet daarvan niet van me afzetten”, zegt hij. “Het zette me aan om in de politiek te gaan en te vechten voor verkeersveiligheid. De afschaffing van de voorrang van rechts is daar een aspect van. Al moet ik toegeven dat veiligheid niet iets is van strepen op en verkeersborden naast de weg. Verantwoord rijgedrag van de automobilisten ligt aan de basis van alles.”

In de gemeenteraad maakte oppositieraadslid Maria Saelmaekers (CD&V) de bemerking dat aan de school in Bunsbeek sneller zal worden gereden. Maar er zijn wegaanpassingen in de maak met aanbreng van verkeersremmers om de snelheid te temperen. Haar partijgenoot Jos Arnauts vreest dat in de dorpskernen stevig zal doorgevlamd worden. Maar ook daar komen obstakels, veelal in de vorm van plateaus of wegversmallingen.

Kronkels

Ook in Glabbeek aan de kerk verandert de situatie. Vandermeulen legt uit dat wie uit de smalle Craenenbroekstraat komt gereden en richting school moet, voorrang krijgt op wie van Rode komt. In Wever krijgt de Steenbergestraat voorrang op wie van Attenrode komt afgereden. De voorrang blijft via een stukje Torenstraat en blijft voor wie de Butschovestraat inrijdt. “Die kronkel tempert de snelheid vanzelf en het verkeer van de Torenstraat moet twee keer voorrang geven. Elke ingreep is goed overwogen met de VAB en het Vias Institiute (voorheen BIVV)”, antwoordde Vandermeulen op de vraag van oppositieraadslid Lowie Steenwegen (Samen) of elke situatie onderzocht werd. Zijn fractie onthield zich bij de stemming.

“Op de begroting is 80.000 euro voorzien voor de aanpassingen. De aankoop van nieuwe borden aan kruispunten kost 16.000 euro. De rest gaat naar vernieuwing van versleten borden elders, wegbelijningen, obstakels en een informatiecampagne”, zegt Vandermeulen.

Hij voegt nog toe dat bij een referendum 84,36 procent van de Glabbekenenaren zich uitsprak voor afschaffing van de voorrang van rechts. Binnenkort volgt een informatiecampagne. Op 10 november gaat de nieuwe regeling van kracht.