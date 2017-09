Immens lawaai van Besiktas-fans eist slachtoffers: topspits van RB Leipzig vervangen door oorpijn

De Duitse aanvaller Timo Werner (RB Leipzig) werd dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas na 32 minuten vervangen omdat hij last had van duizeligheid. Zijn coach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) wijt de duizeligheid aan het intens lawaai in het stadion.

“Timo heeft last van zijn bloedsomloop en ademhalingsproblemen”, legde Hasenhüttl uit. “Na onze terugkeer naar Leipzig zal hij een specialist consulteren.”

Werner vroeg eerst tijdens de partij om oordopjes, om zo zijn oren te beschermen tegen het geluid. Maar even later moest hij het veld toch verlaten. Leipzig verloor de partij in Istanboel uiteindelijk met 2-0.

Medische onderzoeken moeten ook uitzoeken of Werner niet oververmoeid is. De aanvaller is onmisbaar voor Leipzig en speelt daarom altijd voor de vicekampioen van vorig seizoen. Tussendoor speelde hij in september ook nog twee interlands voor Duitsland.

“In de eerste helft waren mijn spelers een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas”, bevestigde Hasenhüttl. “Maar het is onmogelijk je hierop voor te bereiden. Het lawaai was oorverdovend. We hebben nog een jong team en moeten nog ervaring opdoen. Dit was een goede les voor ons. Ik heb gezien dat ik kon rekenen op de jongens in zo’n omstandigheden.”