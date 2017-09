Van een vette Champions League-avond gesproken: er valt heel wat te beleven naast Anderlecht-Celtic

Woensdagavond staat vooral in het teken van de Champions League-clash tussen Anderlecht en Celtic Glasgow. Toch werpt u ook best minstens een half oog op de andere velden in het kampioenenbal. Er staan namelijk heel wat interessante affiches op het programma.

Groep A: Lukaku zonder Fellaini én Pogba

Romelu Lukaku zal het in Moskou alleen moeten doen voor Manchester United. De Red Devils missen namelijk zijn maatje Paul Pogba en Marouane Fellaini voor de altijd moeilijke uitwedstrijd tegen CSKA. Beide heren zijn geblesseerd. Het wordt geen koud kunstje voor United want de Russen gingen op de eerste speeldag met 1-2 stunten op het veld van Benfica. Tweede Champions League-match, tweede goal voor Lukaku? De Rode Duivel zit alvast in bloedvorm met acht goals in acht matchen.

Benfica staat dus onder druk na de verrassende nederlaag tegen CSKA Moskou. De troepen van coach Rui Vitoria doen op het veld van FC Basel dus best waarvoor ze komen: de drie punten pakken. Al kan het Sankt Jakob-Park soms een heksenketel zijn...

Groep B: Clash in Parijs

Misschien wel dé match van de avond is die tussen PSG en Bayern. En mogelijk niet eens om de meest voor de hand liggende reden: twee topclubs die strijden om de leidersplaats in Groep B. Bij PSG zitten ze namelijk al meer dan een week met een onderlinge ruzie: die tussen Neymar en Edinson Cavani. De vraag: wie mag de strafschoppen trappen? Alles begon vorige zondag tegen Lyon en sindsdien is er al heel wat inkt over gevloeid. Mogelijk kan Bayern profiteren, maar ook bij Der Rekordmeister loopt niet alles op wieltjes en staat Carlo Ancelotti met de rug tegen de muur...

Groep C: Radja in Azerbeidzjan, Courtois vs ex-club en Carrasco

Een sexy bestemming is het niet voor Radja Nainggolan en AS Roma, maar op bezoek bij Qarabag kunnen de Giallorossi zich geen fout veroorloven. Op de eerste speeldag werd als bij wonder niet verloren van Atlético Madrid (0-0) dankzij een sublieme Alisson. In Azerbeidzjan moet het beter voor de troepen van de Ninja. Nainggolan staat alvast in de basis van de match die om 18u00 begint. Naast hem geen Kevin Strootman en Daniele De Rossi, wel Lorenzo Pellegrini en Maxime Gonalons.

In die andere wedstrijd in Groep C neemt Chelsea het in Madrid op tegen Atlético. Een weerzien voor Thibaut Courtois met zijn ex-team. De doelman van de Rode Duivels werd door de Blues namelijk drie seizoenen uitgeleend aan Los Colchoneros en pakte er drie prijzen: de Europa League (2012), de Spaanse beker (2013) en de Spaanse titel (2014). Hij speelde in 2013 ook de finale van de Champions League, die Atlético verloor tegen stadsgenoot Real. Ook Eden Hazard wordt bij Chelsea aan de aftrap verwacht, net als Yannick Carrasco bij de Spanjaarden. Het wordt bovendien een tactisch duel tussen Antonio Conte en Diego Simeone.

Groep D: Griekse Belgen tegen Juventus

Het wordt een dag om nooit te vergeten voor een aantal landgenoten. Björn Engels, Vadis Odjidja, Guillaume Gillet en Silvio Proto gaan met Olympiakos namelijk op bezoek bij de Italiaanse grootheid Juventus. De Oude Dame moet winnen want het verloor op de eerste speeldag met 3-0 van Barcelona, terwijl de Grieken met 2-3 onderuit gingen tegen Sporting Lissabon. Kijken dus of Engels de strijd kan winnen tegen Gonzalo Higuain en wie man-in-vorm Paulo Dybala kan afstoppen bij de bezoekers.

Barcelona moet de niet zo verre verplaatsing maken naar Lissabon voor een ontmoeting met Sporting. Lionel Messi verkeert in uitstekende vorm en Barcelona verloor dit seizoen nog geen enkele keer. Als de wedstrijd tegen Juventus een goede waardemeter was, ziet het er niet goed uit voor Sporting. De Portugezen zijn nochtans goed bezig, met een zege tegen Olympiakos en een 19/21 in de competitie.