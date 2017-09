Cultkeeper (en Anderlecht-fan) Durbuy spreekt zich uit over trainerskwestie: “Ik zou niet in de plaats van Van Holsbeeck willen zijn”

Anderlecht treft vanavond Celtic in de Champions League, maar ook in Brussel gaat het nieuws uit Gent vlot over de tong: moet Hein Vanhaezebrouck zich vanuit Oost-Vlaanderen naar de hoofdstad reppen, of moet interim-coach Frutos een échte kans krijgen? Ook de paars-witte fans zijn het er hélemaal niet over eens…

Wie we daar tegenkomen! Fabrice Genchy was vorige week nog een hit bij de fans van KV Kortrijk in het bekerduel tegen zijn Durbuy, maar vandaag staat hij als Anderlecht-fan met een pintje op het terras van café Le But, net voor het Constant Van den Stock-stadion. Opvallend: voor Genchy moest René Weiler helemaal niet vertrekken: “We zijn onder hem wel kampioen geworden, he. Goed, hij was communicatief niet de sterkste. Maar jullie zien het wel: ook onder Frutos is het voetbal niet beter.” Moet Frutos dan een kans krijgen, of wil Genchy liever een nieuwe trainer? “Tja, wat als Frutos zijn overige twee wedstrijden wint, kan je hem dan vervangen? Ik zou niet in de plaats van Herman Van Holsbeeck willen zijn. Vanhaezebrouck? Neen, dank u. Die heeft zich met een excuus buitengewerkt bij AA Gent, daar zit ik niet op te wachten.”

Ook in café Green Park moet men van Vanhaezebrouck niet weten, we worden bijna buitengehoond als we zijn naam noemen: “Dat hij in Gent blijft! Anderlecht is nog een club met traditie”. Het nieuws over het vertrek van Vanhaezebrouck bij Gent is duidelijk nog niet overal in Brussel doorgedrongen… En klinkt het gelaten: “Maar voetbal wordt meer en meer een geldzaak.”

Een helemaal ander geluid horen we even later in La Coupe bij Anderlecht-fan Christian De Leenheer: “Hoe sneller Vanhaezebrouck hier staat, hoe liever. Dat is een toptrainer, dat heeft hij al bewezen in Gent, ook al ging het daar nu even minder. Frutos? Nog veel te veel een speler. Ik ben het eens met het Herman Van Holsbeeck dat het nog te vroeg is voor hem. Vergeet niet: hij is in Westerlo en in Beveren telkens door het oog van de naald gekropen. Neen, Anderlecht moet een nieuwe trainer halen. Hein… of Frank de Boer.”

Van Bruno, Franco, Joeri en Robbie krijgt Frutos wél een kans om zich te bewijzen. Franco: “Hij wint wel, he. Toegegeven… het voetbal : oelala, dat was niet alles. We dachten dat we naar een match onder Weiler zaten te kijken! Maar geloof me: Nico heeft alles opgespaard voor vandaag. En vooral voor zondag. Zolang hij Standard maar klopt! Geef hem maar een kans, we zullen zondag dan wel zien of er nog een nieuwe trainer moet komen.” Joeri: “Van Holsbeeck zal stilaan wel van gedacht veranderen. En plus: ’t is de goedkopere optie, he. (lacht)”

Maar wie moet eventueel dan de nieuwe coach worden? Bruno: “Als Frutos niet mag blijven, dan lijkt Vanhaezebrouck mij de favoriet, die heeft zichzelf toch duidelijk bewust buiten gemanoeuvreerd bij Gent. Of anders Mazzu.” Franco: “Mazzu? Neen, jong. Die speelt veel te defensief.” Bruno: “Jawel, Mazzu, ik geloof er wel in.”