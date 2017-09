CHAMPIONS LEAGUE. Lukaku dolt in Moskou, Batshuayi redt Chelsea en PSG maakt gehakt van Bayern

Het was de avond van Romelu Lukaku. De Rode Duivel scoorde twee goals voor Manchester United op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League. De Red Devils wonnen met 1-4 bij CSKA Moskou. Michy Batshuayi scoorde de winning goal voor Chelsea, terwijl PSG dolde met Bayern.

Groep A: Lukaku scoort en wint met Man United, Basel veegt de vloer aan met Benfica

Romelu Lukaku scoorde meteen bij zijn debuut in de Champions League en deed er daar woensdag nog twee bij in zijn tweede match in het kampioenenbal. Na vijf minuten bediende ‘Big Rom’ Martial. De Fransman vond daarna onze landgenoot met een perfecte voorzet en Lukaku kopte de 0-1 tegen de netten. Martial scoorde een kwartier later zelf en na nog geen half uur stond het al 0-3. Opnieuw Martial met de assist en Lukaku stond op de juiste plaats. Na de rust scoorde Mkhitaryan de vierde voor Man United en redde Kuchaev de eer voor CSKA door de 1-4 te maken.

Wat is er aan de hand met Benfica? De Portugezen verloren hun eerste match thuis tegen CSKA en kregen op bezoek bij FC Basel een fikse rammeling. Na 20 minuten stond Benfica al 2-0 achter na goals van Michael Lang en Dimitri Oberlin. Na de pauze dikten Ricky van Wolfswinkel, opnieuw Oberlin en Blás Riveros de score aan tot 5-0...

In de stand telt United het maximum van de punten: zes. CSKA en Basel volgen met drie punten, Benfica verloor tot nu toe twee keer en telt dus nul punten.

Groep B: PSG domineert tegen Bayern

Het moest dé clash van de avond worden maar het geplaagde Bayern van Carlo Ancelotti kreeg nog maar eens een rake klap te verwerken. Dani Alves zette de Parijzenaars al na 2 minuten op een 1-0 voorsprong en op het halfuur pakte Edinson Cavani uit met een heerlijke knal in het dak van het doel. Ook Neymar pikte op het uur zijn goaltje mee, waardoor beide heren tevreden waren en PSG won van Bayern met 3-0. Het wordt heet onder de voeten van Ancelotti...

Anderlecht mag zijn Europese ambities stilaan opbergen. In eigen huis ging het pijnlijk met 0-3 onderuit tegen een niet eens sterk Celtic. De Brusselaars speelden mak en zonder veel vertrouwen waardoor het drie vermijdbare doelpunten tegen kreeg.

In de stand gaat PSG aan kop met een zes op zes, Bayern en Celtic hebben drie punten. Anderlecht is laatste met nul punten.

Groep C: Batshuayi matchwinnaar, Roma doet wat het moet

Eden Hazard stond eindelijk weer in de basis bij Chelsea, nadat hij lange tijd aan de kant stond met een enkelblessure, net als Thibaut Courtois (tegen zijn ex-club) en Yannick Carrasco bij Atlético. Het was de thuisploeg die eerst toesloeg. David Luiz met een domme fout in de zestien en Antoine Griezmann zette de elfmeter feilloos om: 1-0. Op het uur was daar het toekomstige dodelijke duo Hazard-Morata. De Belg met de afgemeten voorzet, de Spanjaard met de lichte toets: 1-1. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, tot Alonso de ingevallen Batshuayi vond in de zestien. Bingo en 1-2 Chelsea!

AS Roma ging met 1-2 gaan winnen op bezoek bij het Azerbeidzjaanse Qarabag Radja Nainggolan speelde de volledige wedstrijd als aanvoerder van de Romeinen.

Qarabag wordt gezien als het zwakke broertje in groep C en in de beginfase bleek ook meteen waarom. Na zeven minuten was het Kostas Manolas die de score opende voor de Italianen na mistasten van doelman Ibrahim Sehic op een hoekschop. De 0-2 volgde al snel toen Edin Dzeko acht minuten later een assist van Stephan El Shaarawy op knappe wijze wist te verzilveren. Qarabag leek op weg naar een afstraffing, maar in de 29e minuut zorgde Pedro Henrique verrassend voor de aansluitingstreffer. Die betekende meteen ook het allereerste doelpunt van een Azerbeidzjaanse club in de groepsfase van de Champions League. Roma kon zijn niveau van het openingskwartier niet meer terugvinden en mocht vlak voor tijd nog tevreden zijn dat de gelijkmaker van Qarabag net naast het doel viel.

Roma start zo met een vier op zes aan het kampioenenbal en volgt op twee punten van Chelsea. Atlético heeft slechts één punt na twee matchen, Qarabag heeft er nul.

Groep D: Juventus en Barcelona winnen

Drie Belgen in de basis bij Olympiakos voor de trip naar Turijn: Proto, Vadis en Engels. Dat mocht echter niet baten. Proto hield Juventus met enkele knappe saves lang van een goal, maar in de 69e minuut was het toch raak. De geplaagde Higuain schoot in twee keer de bal tegen de netten 1-0. Tien minuten later zette Mario Mandzukic de 2-0 eindstand op het bord na een vlotte aanval.

Barcelona deed wat het moest doen, al was het zwoegen voor de Blaugrana op het veld van Sporting Lissabon. Het was uiteindelijk een eigen doelpunt van Sebastián Coates vlak na de rust dat de doorslag gaf en Barcelona de overwinning bezorgde: 0-1.

In de stand gaat Barcelona aan kop met zes punten. Juventus en Sporting hebben er drie, Olympiakos nul.

