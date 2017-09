Van Holsbeeck: “Het feit dat er een toptrainer op de markt is gekomen, is niet onbelangrijk voor Anderlecht”

Voor aanvang van de wedstrijd tussen Anderlecht en Celtic werd Herman Van Holsbeeck voor de microfoon van Q2 gehaald. Hij kreeg vragen over de belangrijke Europese wedstrijd, maar ook over… Hein Vanhaezebrouck.

“Dit zijn de avonden waarvoor fans naar het stadion komen”, aldus Van Holsbeeck. “Veertien jaar geleden speelden we ook tegen Celtic en wonnen we. Ik zou direct tekenen voor hetzelfde resultaat. Onze reeks is heel duidelijk. Twee teams zou, dus moeten we thuis winnen om kans te maken om Europees te overwinteren. Anders wordt het heel moeilijk. Het wordt een intense match. De Schotten spelen altijd veel, met veel duels. Wij hebben enkele technische spelers en die zullen het verschil moeten maken.”

“Vanhaezebrouck? Iedereen was verrast dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan”, zegt Van Holsbeeck. “Vandaag zijn we vooral met de match bezig geweest. Morgen heb ik een vergadering met de voorzitter en dan gaan we de situatie rustig bekijken. Wij staan voor het moment volledig achter Nicolas Frutos, maar het feit dat er een toptrainer op de markt is gekomen, is niet onbelangrijk voor Anderlecht.”

Moet Frutos dan wijken voor Vanhaezebrouck, ook al wint hij tegen Celtic en Standard? “Wij gaan het probleem aanpakken wanneer zich dat stelt. Als we winnen, zullen de fans ons het begin van het seizoen kunnen vergeven”, klonk het.