Stad in de ban van wafels in de vorm van een penis: “Er komt kaas uit als je er op duwt!”

Voedsel in de vorm van ledematen. Je komt het niet vaak voor, en als het dan op je menu belandt, verwacht je zeker geen peniswafel. Toch is dat exact wat Ketnita Prasertsomboon verkoopt in haar winkeltje ‘Pho Hai Ma’, wat zoveel betekent als ‘Dit heb ik van mijn vader gekregen’. En dat veroorzaakt een schokgolf van reacties.

Creatief. Zo noemen enkele toeristen en lokale bewoners de nieuwe zoetigheid van de voedselstyliste. Zij eten met veel plezier de wafel met saucisse en kaas op. Verschillende mensen kunnen er heel erg mee lachen en nemen dan ook heel graag selfies met hun smakelijke fallus. “Er komt kaas uit als je er op duwt!” lachen ze.

Een filmpje waarin Ketnita laat zien hoe ze haar “creaties” maakt gaat viraal en is al meer dan 18 miljoen keer beken. Sindsdien reist ze onbevreesd met haar foodtruck heel Bangkok door.

Niet iedereen vindt haar uitvinding hilarisch nochtans. Yingsak Chonglertjetsadawong, een bekende Thaise chef, heeft opgeroepen om de snack te boycotten. “Na al mijn jaren in de voedselindustrie had ik nooit verwacht dat ik ooit eten zou tegenkomen in de vorm van genitaliën. Zou jij het kopen voor je ouders? Zou jij willen dat een meisje van 7 jaar dit at op straat? Is dat iets wat jij wil zien? Het is ongepast én een slecht voorbeeld voor de jeugd”, aldus Chonglertjetsadawong.

Maar ook omstanders zijn soms kwaad op Prasertsomboon. “Ze zeggen dat ik iets obsceen toe. Iets dat een boeddhist onwaardig is. Daar krijg ik wel wat stress van, maar ik ga daar niet over discussiëren. Ik zou willen dat de mensen het gewoon als een snack kunnen zien.”