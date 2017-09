Jong Anderlecht verliest tegen Celtic ook tweede groepswedstrijd in UEFA Youth League

Denderleeuw - In de UEFA Youth League hebben de min 19-jarigen van Anderlecht woensdag met 1-2 verloren van het Schotse Celtic in het Van Roystadion in Denderleeuw. Woensdagavond komt het eerste elftal van Anderlecht om 20u45 in actie tegen Celtic in de Champions League.

Het jonge Celtic klom in de eerste helft al vroeg naar een 0-2 voorsprong via doelpunten van Michael Johnston (3.) en Regan Hendry (11.). Paars-wit kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Albert Sambi Lokonga (66.). Eerder verloor het jonge Anderlecht ook al zijn eerste wedstrijd in de Youth League met 1-0 van Bayern München.

De andere wedstrijd in groep B eindigde op een 1-1 gelijkspel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De twee grootmachten staan samen aan de leiding met vier punten. Celtic volgt als derde met drie punten, Anderlecht wist nog geen punten te pakken.