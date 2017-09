Mama laat baby van één maand oud achter naast de snelweg en steekt er 4.700 euro bij

Na een tripje naar een pretpark zag een groep vrienden drie meter naast de snelweg in Oklahoma plots een baby in een autozitje. Toen ze haastig uitstapten om te kijken of alles in orde was, vonden ze een geboortecertificaat en 5.500 dollar (ongeveer 4.700 euro) bij het jongetje. Zijn moeder had hem daar maandag helemaal alleen achtergelaten.