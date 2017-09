Matchwinnaar Michy Batshuayi zorgt voor dé tweet van de avond

Chelsea ging op de tweede speeldag in de Champions League met 1-2 winnen op het veld van Atlético Madrid. Michy Batshuayi was dé held van de Blues door in de 94e minuut de winning goal te maken tegen het team van Yannick Carrasco en dus moest Batsman wel een geweldige tweet de wereld insturen...

"Als de wedstrijd een winning goal in de 94e minuut nodig heeft, bel mij dan: Batsman", tweette Batshuayi de wereld in. Met een hilarische foto van zijn hoofd op het lichaam van Batman.

When the game needs a 94th minute winner ??? call me #Batsman ?????? pic.twitter.com/b3kRxzfq9Y — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 september 2017

Batshuayi was wel iets serieuzer in zijn volgende tweet: "Ik ben blij dat ik de winning goal maakte maar we speelden een geweldige match. Geweldige prestatie van het team".

More seriously, Im happy to score the winning goal but what a great game we had !!! Terrific team performance enjoyed it all ?????? #KTBFFH pic.twitter.com/TnQOSxEcgN — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 27 september 2017

